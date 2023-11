La Dra. Rosa Leonor Whitmarsh: Alma mater del exilio cubano

MIAMI, Florida.- El reciente fallecimiento de la Dra. Rosa Leonor Whitmarsh representa una gran pérdida para el exilio cubano, tanto en su esencia como en su ser. Mucho se ha escrito sobre esta gran cubana, quien murió tan lejos de su patria físicamente, mientras que vivió hasta su último suspiro envuelta en un manto de cubanía.

Fue la Dra. Whitmarsh quien me abrió la mente y el corazón a la República cubana. Mi interés en la historia de Cuba se iba desarrollando al mismo tiempo que se organizaban los preparativos para la conmemoración del centenario de la instauración de la República de Cuba que se celebraría el 20 de mayo de 2002. Nunca me pude imaginar que aquel 20 de mayo cambiaría mi vida y que, sin ella saberlo en ese momento, la obra de la Dra. Whitmarsh hacía eco en un joven estudiante de bachillerato.

En los eventos celebrados en el marco del centenario de la República, la Dra. Whitmarsh era la piedra angular, ostentando el cargo de Coordinadora del Comité del Centenario de la Instauración de la República de Cuba (CCIRC). Para ella, era un deber. Un deber a su estirpe mambisa (no dejaba a nadie olvidar que era bisnieta del Mayor General Calixto García Íñiguez, aunque siempre lo mencionaba con reverencia y sin aires de superioridad).

Como Coordinadora del CCIRC mostró su habilidad de liderazgo, de movilización y de organización, ya que este Comité representaba una coalición de organizaciones del exilio localizadas en distintas ciudades de los Estados Unidos y otros países del mundo. Tenía su renombre y su estirpe a su favor. Nadie le podía decir que no.

En esa época, también me enteré de otra iniciativa que me interesó mucho: la Medalla Excelencia Nacional Cubana, otorgado por el Instituto San Carlos de Cayo Hueso a cubanos destacados durante la República. Estos ya contaban con una avanzada edad, y en mis ansias de conocer a las figuras que forjaron aquella República, me di a la tarea de escribirles, pidiéndoles fotografías firmadas. Estos eran mis nuevos héroes, hombres y mujeres que dejaron todo atrás en su patria para venir a tierras de libertad. Fue así como aprendí sobre figuras como Luis Botifoll, Virgilio Beato, Emilio “Millo” Ochoa, Olga Chorens, Isabel Pérez Farfante, Ricardo Florit, Rolando Ochoa, y tantos otros galardonados. Todo esto gracias a la gran labor realizada por la Dra. Whitmarsh.

Durante numerosas charlas y conferencias a través de los años pude presenciar su intelecto hacerse verbo con su impecable y fino uso del castellano y del inglés. Me uní a los tantos que la invitaban a participar en dichas conferencias, invitaciones que siempre aceptó. Ella tampoco le podía decir que no a nadie.

Cuando mas cercanamente colaboré con ella fue el año pasado, en el marco de la ultima entrega de la Medalla Excelencia Nacional Cubana. Esta vez se conmemoraba el 120 aniversario de la instauración de la República. En los meses anteriores a la ceremonia de entrega, celebrada el 21 de mayo, mantuve una estrecha comunicación con ella a través de llamadas telefónicas y, casi sorpresivamente para mí, utilizando formas de comunicación mas modernas como mensajes de texto y correos electrónicos. La Dra. Whitmarsh no le temía al avance, lo cual le permitía contextualizar su visión histórica. Lo que parecía una tarea herculina se logró con gran éxito. Esa ceremonia fue su última gran aparición pública, y también fue un homenaje para ella, el cual pudo disfrutar en vida.

La última vez que la vi fue en su casa, a donde acudí poco después de esa ceremonia. Me recibió en la terraza de su casa, localizada en la calle bautizada “Maj. Gen. Calixto García-Íñiguez Way”, lo que seguro siempre le llenaba de orgullo. Me invitó a que la acompañara durante un almuerzo muy criollo y casero, reflejo de su sencillez y cubanía.

La Dra. Rosa Leonor Whitmarsh era la alma mater (“madre nutricia” en latín) del exilio. Con su fallecimiento se fue un puente que unió tres épocas distintas de la historia de Cuba: la Cuba mambisa, la Cuba republicana y la Cuba en el exilio. Recae sobre nosotros, miembros de las nuevas generaciones, la responsabilidad de nunca olvidar su obra y lo que esta significa para el pueblo cubano.

