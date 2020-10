Liberada Camila Acosta: “No voy a dejar de denunciar la realidad cubana”

MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de CubaNet Camila Acosta fue liberada en la tarde noche de este sábado, tras permanecer casi dos horas retenida en una patrulla policial.

La joven había sido arrestada alrededor de las cuatro de la tarde en el barrio habanero del Vedado poco después de salir del domicilio donde reside.

“No me permitieron ni siquiera llegar a la esquina. Me arrebataron el teléfono dos oficiales, una teniente y una capitana. Me llevaron para la estación policial de La Lisa, ni siquiera me entraron a la estación policial. No me dejaron salir en ningún momento de la patrulla. Allí me mantuvieron detenida, con muchísimo calor”.

[embedded content] [embedded content]

Los oficiales que detuvieron a Camila Acosta le rompieron el teléfono, según dio a conocer la propia joven a través de Facebook Live.

“Esta es la situación que enfrentamos acá los periodistas independientes y los activistas. En ningún momento me enseñaron orden de detención. En ningún momento me explicaron por qué me estaban deteniendo”.

Acosta aseguró que, pese al acoso y la persecución en su contra, continuará reportando desde la Isla.

“Si pensaban que así iban a hacer que yo dejara de denunciar, de transmitir, de informar toda la realidad cubana, pues se equivocan. No voy a dejar de hacerlo. No voy a dejar de hacer periodismo independiente”.

La reportera dijo además que, a partir de ahora, saldrá a la calle cada vez que sea víctima de un cerco policial.

“Cada vez que me pongan una patrulla con vigilancia afuera voy a salir a la calle, porque yo tengo libertad para circular por mi país y ninguno de ellos me lo va a prohibir”, expresó la joven.

Este sábado se reportaron decenas de detenciones arbitrarias contra varios activistas cubanos, en su mayoría vinculados al Movimiento San Isidro.

Al cierre de esta nota, el poeta Amaury Pacheco, la activista Kirenia Yalit Núñez, el reportero Héctor Luis Corcho, entre otros, todavía permanecían retenidos.