Liberan a la activista cubana Yeilis Torres Cruz después de nueve meses en prisión

MIAMI, Estados Unidos. – La activista cubana Yeilis Torres Cruz fue liberada este viernes, según confirmó ella misma en una directa trasmitida desde du perfil de Facebook. Torres Cruz estuvo presa por nueve meses, desde mayo de 2021, por enfrentar al presentador oficialista Humberto López.

El sábado 8 de mayo de 2021 López agredió a la activista por los derechos humanos, quien lo descubrió en una presunta infidelidad y lo enfrentó cuando salía de un edificio en La Habana.

“Fui golpeada por Humberto López, él se cansó de tirarme fotos con las nalgas afuera, porque estaba con un vestido; se cansó de tirarme para el piso. Si no fuera por un amigo que intercedió me hubiera golpeado con más fuerza. Me golpeó en el estómago cuando estaba en el piso y ahora estoy en espera de la policía política, que seguro vienen por mí”, denunció Yeilis Torres en Facebook.

El encuentro con el vocero oficialista, que también es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), fue transmitido en vivo a través de la misma red social un poco antes.

Torres se le acercó a López, a la salida del domicilio de su supuesta amante, y le increpó: “¿Puedes explicar al mundo por qué estás aquí en casa de una querida teniendo esposa?”.

Poco después de la agresión, CubaNet se comunicó con Torres Cruz, quien pidió apoyo. “El muchacho que me defendió dice que hay como 10 patrullas y yo no sé lo que esa gente va a hacer ahora”, dijo vía telefónica antes de que cortaran la comunicación y la arrestaran.

Tras ser detenida, la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue acusada del supuesto delito de “desacato”.

Poco después de conocerse los hechos, la Red Femenina de Cuba (RFC) condenó a López por responder con violencia a Torres Cruz. El vocero oficialista asumió como propio “el comportamiento del gobierno cubano, este gran maltratador que no consiente cuestionamiento alguno, que responde con violencia, ya sea verbal, psicológica y física ante cualquier actitud que cuestione la legitimidad de sus acciones”.

Este viernes, tras anunciar que se encontraba en su casa, Torres Cruz indicó que ofrecería más detalles acerca en su liberación en breve.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.