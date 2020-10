Lidier Hernández: “A Cuba no voy a poder regresar”

[embedded content]

LA HABANA, Cuba. – Tras ocho meses retenido en Cuba por el régimen de la Isla, Lidier Hernández Sotolongo llegó este sábado a Uruguay, país donde reside desde hace tres años.

En conversación con CubaNet a su llegada al aeropuerto de Montevideo, el joven aseguró que recibió presiones de la Seguridad del Estado para que abandonara las redes sociales. A cambio, le permitirían abandonar la Isla.

“Fui incluido por Uruguay en un vuelo humanitario en el que no me dejaron salir. Después de eso, la cancillería de Uruguay publicó en su cuenta de Twitter que su gobierno haría gestiones para mi regreso; entonces el día 20 de junio me cita la Seguridad del Estado para informarme que podría salir de Cuba si dejaba de publicar en las redes”.

A inicios de 2020, Lidier había participado en una protesta contra el régimen frente a la embajada cubana en Montevideo. La manifestación pacífica culminó con la agresión de partidarios del régimen contra los protestantes.

El activista dio a conocer en redes sociales que la medida arbitraria tomada por las autoridades de la Isla provocó la pérdida de su trabajo en Uruguay.

Hernández de 34 años de edad, viajó a la isla el 18 de enero para visitar a su familia en la provincia de Cienfuegos. El 15 de febrero, cuando se disponía a regresar a Uruguay en compañía de su esposa, le prohibieron la salida de país en el control migratorio, dejando a su pareja que abordara el vuelo sola.

Las autoridades migratorias y la policía política le comunicaron a Lidier que la medida fue tomada por sus actividades políticas en el país suramericano.

La prohibición de salida del país o regulación es uno de los métodos represivos que emplea el régimen de la Isla contra activistas de la oposición, sociedad civil, religiosos y periodistas independientes. La medida es usada, además, como chantaje y estrategia de destierro.

Lidier dijo a CubaNet que aunque deseaba seguir visitando a sus familiares en Cuba, sobre él pesa la amenaza del régimen.

“A Cuba no voy a poder regresar, no porque no quiera, sino porque la Seguridad del Estado me dejo bien claro que no soy bienvenido, y no puedo exponer a mi esposa, a mi familia”.

