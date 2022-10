Liga Élite del Béisbol Cubano, arranca pero no convence 

LA HABANA, Cuba. – Tras casi cuatro meses de impasse, el deporte nacional retornó a la grama de los estadios con la inauguración de la Liga Élite del Béisbol Cubano. La voz de “a jugar”, finalmente, se dio este sábado con 15 días de atraso, debido a demoras en el arribo al país de los uniformes e implementos deportivos que deben usar los atletas.

La Liga, que será el último torneo nacional antes del Clásico Mundial, inició en medio de un aguacero de críticas por la polémica levantada días atrás por la empresa Teammate, dueña del contrato de los uniformes, y por Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, quienes indistintamente aseguraron que toda la logística de la justa ya se encontraba en Cuba.

Pero la controversia comenzó mucho antes, cuando se dio a conocer el criterio para agrupar a las provincias y conformar los equipos, así como la manera en que la Comisión Nacional manipuló los resultados arrojados por la encuesta popular que se lanzó para elegir el nombre de los conjuntos.

Esta semana todavía restaban implementos por llegar a la Isla, tales como spikes, guantillas, coderas y rodilleras, pero la proximidad de la Serie del Caribe, a celebrarse en febrero de 2023 en Caracas, Venezuela, forzó el inicio de la competición (cuyo ganador asistirá a esa lid). Por el mismo motivo también se pretende evitar recortes al apretado calendario de 50 partidos.

Los mejores talentos de la pelota doméstica integran los seis equipos de la Liga, diseñada para concentrar la calidad en un torneo de mayor calibre que la Serie Nacional, un intento de devolver a la Isla a los planos estelares del béisbol a nivel internacional.

Durante la primera subserie del certamen, el Estadio Latinoamericano, de la capital, acogió el choque entre Agropecuarios (Granma y Las Tunas) y Portuarios (La Habana y Mayabeque). En el Cristóbal Labra, de la Isla de la Juventud, jugaron Tabacaleros (Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud) y Centrales (Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos). En ambos casos los primeros equipos pasaron la escoba.

Por inclemencias del tiempo se suspendieron los partidos entre Cafetaleros (Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo) y Ganaderos (Santis Spíritus, Camagüey y Ciego de Ávila).

Según empleados de la taquilla, en el Coloso del Cerro la concurrencia del sábado fue de poco más de 2 500 personas, mientras que el domingo descendió a 1 900 asistentes. En la primera fecha las cámaras de CubaNet se trasladaron hasta el estadio, donde varios aficionados dieron sus impresiones con respecto a la Liga Élite del Béisbol Cubano.

“Hace años que se está hablando de la necesidad de un segundo campeonato, con más calidad que la Serie Nacional. Pero debía ser algo diferente a lo que ya se había hecho, porque el momento es diferente. Al final no inventaron nada nuevo, ya que es lo mismo de la Serie Selectiva que había antes, pero con la diferencia de que en aquel tiempo los peloteros tenían mucha más calidad”, comentó Dayán Ortiz Vélez.

El nuevo formato competitivo tiene sus antecedentes en la Selectiva (1975-1995), la mejor época de la pelota cubana. Posteriormente siguió la llamada Copa Revolución (1996-97), eliminada rápidamente por cuestiones económicas. Y un lustro más tarde se implementó la Super Liga Cubana de Béisbol (2002-05), cuya desaparición marcó el fin de 30 años de experimentos con ligas primaverales que no lograron alcanzar un estatus de torneo superior.

“Todo empezó torcido, así que no puede salir bien”, dijo Ronald Cutiño Labrada, refiriéndose a las fallas organizativas y a la manera en que la Comisión Nacional manejó la información para encubrir los errores. “El descaro no es solo en la política; en este país el invento y la corrupción van de la mano. Mientras esa sea la tónica y no se trabaje de verdad por mejorar la calidad de la pelota, no vamos a salir del hueco en que hemos caído”.

Para la mayoría de los entrevistados, la solución pasa por la apertura de “las fronteras deportivas”. La experiencia de los atletas contratados en el exterior, independientes o bajo la bandera de la Federación Cubana, estiman que la apertura resulta necesaria para actualizar sobre todo la técnica de bateo.

“No se puede seguir de espaldas a la realidad. Estos muchachos que están jugando aquí están siendo enseñados por los mismos técnicos que luego no logran que el equipo Cuba batee en eventos internacionales, y no los critico, es que se quedaron perdidos en el tiempo y no tienen cómo aprender. Por eso es tan importante que puedan venir los profesionales, los nuestros, y traigan todas las experiencias posibles. Eso no puede ser malo”, destacó Javier Chacón Ledesma.

“El problema va de punta a rabo, ahora el apuro es la Liga esta, que es la misma bobería o peor porque cientos de peloteros jóvenes, que necesitan desarrollarse, se quedan sin jugar varios meses. Y nadie habla de la cantera, que está muerta. Nadie menciona los salarios de los peloteros, los incentivos y las cosas que cualquier persona necesita para vivir decentemente. Primero tienen que resolver eso, y ya verán cómo se les fugan menos jugadores y de la nada salen cientos, como hierba mala”, concluyó Henry Corrales de la Osa.

[embedded content] [embedded content] [embedded content]

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.