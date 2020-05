Llevarán al cine la vida de William Morgan, “el comandante yanqui” fusilado por Fidel Castro

MIAMI, Estados Unidos. – El director estadounidense Jeff Nichols llevará al cine la historia de William Alexander Morgan, un joven estadounidense que se alzó en las montañas contra la dictadura de Fulgencio Batista y que pocos años después fue fusilado por el régimen castrista en la prisión de La Cabaña.

De acuerdo con la revista Variety la producción comenzará a rodarse en 2021 y contará con la actuación del reconocido actor norteamericano Adam Driver, quien encarnará al personaje del Che Guevara, uno de los cabecillas de la insurrección liderada por Fidel Castro.

La historia está basada The Yankee Comandante, artículo de David Grann publicado en el 2012 por el diario The New Yorker.

La historia recrea parte de la relación entre William Alexander Morgan y el propio Che Guevara, quienes tuvieron varias roces y pugnas personales tras la llegada del guerrillero argentino a la antigua provincia de Las Villas, en el centro de Cuba.

William Alexander Morgan fue un ciudadano de Ohio que dirigió una banda de rebeldes que expulsó al ejército cubano de posiciones clave en las montañas centrales y ayudó a allanar el camino para que las fuerzas de Fidel Castro aseguraran su victoria.

Sin embargo, el giro hacia el comunismo de la Revolución provocó la reacción de Morgan y de otros comandantes rebeldes, quienes serían acusados de traición.

“Él y Jesús Carreras empezaron a hacer preparativos, pero eso no quiere decir que prepararan una conspiración ni nada. Preparativos para, si esto iba para donde no tenía que ir, tomar parte”, declaró el ya fallecido Eloy Gutiérrez Menoyo en entrevista ofrecida a CubaNet.

“Fidel Castro cogió presos a Jesús Carreras y a William Morgan sin siquiera consultar conmigo. Y cuando me fui de Cuba los fusiló. Y no había lógica ni razón para fusilar a William Morgan. Si estaba encarnado en él, a lo mejor pudo meterlo preso un año. Pero eso está por ver. ¿Por qué lo vas a meter preso? Ah, ¿porque él pensaba que esto era comunismo y había que enfrentarse? Pero él no había hecho nada. Fidel Castro no respetaba ni respeta a nadie”, dijo Menoyo en aquella ocasión.

William Morgan, quien fuera segundo de Eloy Gutiérrez Menoyo en el Segundo Frente del Escambray, era uno de los comandantes más próximos a Fidel Castro, quien solía mostrarse afectuoso con él y elogiaba la valentía que había mostrado en la guerrilla.

Según relatos de la época, Castro llamaba a Morgan “el comandante yanqui”, aunque este aseguraba siempre: “Morgan no es americano, es cubano”.

