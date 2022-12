Lo acusan sin pruebas de sabotaje: el testimonio de un ex preso político perseguido por el régimen

Lo acusan sin pruebas de sabotaje: el testimonio de un ex preso...

MIAMI, Estados Unidos. — El ex preso político Laudel Camacho Ricardo, quien fuera arrestado en Las Tunas el pasado 21 de diciembre, aseguró a CubaNet que está siendo acusado de sabotaje por un delito que asegura no haber cometido.

El exintegrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) fue detenido en aquella ocasión poco después de haber ofrecido su testimonio a ese diario. En interrogatorio llevado a cabo por agentes de la policía política, le aseguraron que estaba siendo acusado por el delito de sabotaje.

La versión de las autoridades sostiene que Camacho Ricardo participó en un acto vandálico contra una tienda en Moneda Libremente Convertible en el municipio de Manatí, donde reside.

“El pueblo entero de Manatí sabe que yo no he tirado piedras, que no cometí ese delito”, dijo el activista en relación al cargo que se le imputa.

Esa acusación fue confirmada por el propio jefe de la policía de Manatí a la esposa del activista, Odalis Campbell.

En declaraciones a CubaNet, la mujer dejó claro que su esposo no tenía nada que ver con eso.

“Ahora no se sabe que puedan hacerle los comunistas estos. Los que tiraron esa piedra fueron dos que iban en bicicleta. Hay testigos que los vieron. Mi esposo no tiene que ver nada con eso y ahora quieren meterlo preso, sancionarlo”, lamentó Odalis en aquella ocasión.

Tras su última detención, Camacho Ricardo pasó seis días bajo arresto.

“Me maltrataron físicamente, psicológicamente, moralmente, espiritualmente. Fueron interrogatorios intensos. Ellos querían que yo me declarara culpable de ese acto de sabotaje, pero yo nunca reconocí ni firmé nada”, expresó el opositor, quien dejó claro que, a pesar de las presiones, seguirá realizando activismo y trabajando en favor de las personas más necesitadas de su localidad.

