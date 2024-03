Luz verde para ‘Plantadas’: Lilo Vilaplana autoriza difusión del filme en Cuba

LA HABANA, Cuba.- El reconocido cineasta Lilo Vilaplana y el luchador anticastrista Reinol Rodríguez autorizaron la difusión en Cuba de la película Plantadas, un año después de su estreno en el Festival de Cine de Miami.

“Ahora que los cubanos están tomando las calles periódicamente, pues entonces la película Plantadas va a servir para que ellos conozcan los crímenes que la dictadura comete en la Isla contra los opositores pacíficos, a los cuales encarcelan, torturan y vejan solamente por pedir libertad”, dijo Vilaplana a CubaNet.

De acuerdo con el realizador, ya todo el pueblo cubano puede ver la película y difundirse por toda la Isla; sólo algunos grupos de opositores y activistas habían podido visualizar el largometraje de manera clandestina.

[embedded content] [embedded content]

“Para que conozcan ahí los crímenes de la dictadura, no lo que hicieron en el 61, en el 60 o en el mismo 59, no, es lo que está pasando en Cuba actualmente. En Cuba hay presos políticos, esos comunistas maltratan a los presos políticos, la dictadura no tiene compasión con los presos políticos ni con las presas políticas”, refirió.

El largometraje está inspirado en más de un millar de historias de las primeras opositoras al régimen de Fidel Castro.

Precisamente, el estreno de Plantadas en Cuba se realizó el pasado 20 de octubre de 2023 en La Habana, con la participación de algunos activistas de derechos humanos, ex prisioneros políticos, periodistas independientes y el escritor Ángel Santiesteban, uno de los guionistas del filme.

Con respecto a la polémica desatada con la película Plantados, Lilo Vilaplana explicó a este medio que luego de su estreno tanto su productor, el empresario hispano-estadounidense de origen cubano Leopoldo Fernández Pujals, como él, querían que se viera en toda Cuba y rápidamente la enviaron para la Isla; además, “se subió a YouTube y se vio por todos los canales”.

“La dictadura, para demeritar el trabajo de la película, se burló de nosotros y dijeron que ellos la habían filtrado, no fue así, por eso con Plantadas les dije que ellos iban a ver la película cuando yo quisiera, no cuando ellos dijeran”, aseguró Vilaplana.

Por su parte, el coordinador de asuntos militares de Alpha 66 Reinol Rodríguez, productor ejecutivo de Plantadas junto con Irasema Otero, declaró a CubaNet que para él será “un tremendo honor que la película la puedan proyectar dentro de Cuba”.

“La he visto cuatro o cinco veces y siento una emoción tremenda, es una calidad que yo no esperaba porque yo no sé nada de cine, sé de combatir al régimen comunista, infiltrarme en Cuba 17 veces como jefe militar de Alpha 66”, confesó Rodríguez.

“Vi la de los Plantados, que eran hombres, pero ver la de las mujeres, lo que pasaron en esas prisiones, hay que ser bien hombre para aguantar eso que hacían con las mujeres. Y ahora me siento muy orgulloso de que puedan verla dentro de Cuba”, agregó.

Reinol Rodríguez, de 83 años, fue quien ideó el proyecto de la película Plantadas y recaudó los fondos para su realización a través de diferentes organizaciones del exilio.

“Fue un sueño, ¿por qué si los presos habían tenido una película, las mujeres no? Entonces lo conversé con mi señora, Flori, y ella me dijo, bueno tú siempre has hecho lo que has querido, hazlo. Me reuní con Lilo y le dije que la idea era hacer la película para las plantadas, para que quedara el legado”, contó.

Para el luchador anticastrista, “este es el mejor momento de poner la película”, refiriéndose al contexto de protestas espontáneas y constantes en que se encuentra en la Isla.

Al respecto, recomendó a los manifestantes que “no caminen regados por las calles, ya que deben entrelazarse para que no penetre la policía; quemar perseguidoras y sabotear las guaguas que transportan a los ‘avispas’ (Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior y Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias)”.

“No puede ser Bayamo, Matanzas o La Habana, tienen que ser todos quienes se tiren para las calles, por lo menos seis millones. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que podamos. El exilio está respondiendo, cada vez que pasa algo allá, el exilio responde”, indicó finalmente Rodríguez.

