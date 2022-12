Madre de manifestante del 11J: “Debimos haber entrado todas juntas y sacarlos de ahí”

CDMX, México-. “Pienso en cuántas madres ahora mismo están sufriendo. Cuántos hijos sin sus padres y madres. Cuántos matrimonios separados y muchos callamos. Muchos lloramos en silencio, y desde muy adentro sale un grito que desgarra lo más profundo del alma”, escribió Tayri Lorenzo Prado, madre del preso político Andy García.

A través de un post en sus redes sociales, Lorenzo cuestionó las prioridades de “la justicia” cubana donde pedir cambios políticos se castiga con más severidad que graves delitos comunes. “Pienso en cuántas injusticias se cometen a diario. Cuántos delincuentes sueltos, asesinos, violadores, gozando de total inmunidad y tú, sí, Andy, mi hijo, preso en las mazmorras injustamente”, inició el texto de la mujer.

Asimismo, la madre de García reconoció que al inicio del proceso fue ingenua y creyó que no podrían condenar a su hijo porque no había cometido delito alguno. En ese entonces ella puso sus esperanzas en la defensa de los abogados. Hoy reconoce que en los tribunales cubanos todo estaba orquestado para declararlos culpables antes de iniciar los juicios.

Andy García, de 24 años, fue juzgado por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Villa Clara y condenado a cuatro años de cárcel. En mayo de 2022 fue excarcelado. Pero durante los cinco días que estuve libre el manifestante habló con la prensa y aseguró que no se arrepentía de haber protestado y que sus ideas de cambio permanecían intactas. Después de estas declaraciones lo encerraron nuevamente. Primero García fue enviado a un campamento para reclusos y posteriormente devuelto a la prisión, donde ha permanecido incomunicado y le han negado acceso a lo que le lleva su familia.

Su familia, una de las más activas desde el inicio pidiendo la libertad de los presos políticos ha sufrido constante acoso por parte de la policía política.

Su cuñado, Jonathan López, y el padre de este, Pedro López, tenían un proceso de investigación abierto por los presuntos delitos de “desobediencia” e “instigación a delinquir”, respectivamente.

Por estas razones, Pedro López, su esposa, Jonatan López y su hermana, tuvieron que salir de Cuba y se encuentran en un campo de refugiados en Alemania.

“Mi grito sigue”

En el mensaje escrito por la madre de Andy, la señora también cuestiona con firmeza la actitud que han tenido los familiares de los presos políticos y las pocas acciones que han encabezado en espacios físicos.

“Pienso en cuan cobardes fuimos, sí, porque nuestros hijos están presos y nosotros acá, cuando debimos haber entrado todas juntas y sacarlos de ahí, enfrentarnos aún a un disparo, pues es preferible morir en el intento que dejarlos morir ahí adentro”, escribió

Para finalizar su escrito Lorenzo resaltó que ella no dejará solo a su hijo, ni se callará sin importar las presiones a las que la sometan. “Sepan que yo: Tayri Lorenzo Prado, madre de Andy Dunier García Lorenzo, estoy en batalla. Nunca voy a dejarlo solo. No existe código penal, ni citación, ni amenazas como las recibidas en estos días. Nada que puedan inventar me podrá callar. Sigo en pie y con más fuerzas que nunca. Mi grito sigue y se escuchará cada día más alto”.

