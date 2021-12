Madres de manifestantes del 11J pidieron libertad para sus hijos en Nochebuena

LA HABANA, Cuba. – Alrededor de una decena de madres y familiares de presos políticos del 11 de julio (11J) en Camagüey se congregaron este 24 de diciembre en la Iglesia San José de esa ciudad para orar y pedir libertad para esos jóvenes justo en medio de una conmemoración religiosa que debería unificar a las familias.

Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, declaró a CubaNet que esta Navidad y fin de año “es muy doloroso” y “las madres nada tenemos que celebrar mientras nuestros hijos continúen presos injustamente”. Su hijo, joven de de 26 años, tiene una petición fiscal de 8 años de privación de libertad. Marcano afirma que hijo “no es un delincuente, es un joven que merece vivir en libertad. Libertad para todos los presos políticos”, agregó.

Justo esta semana, entre el 21 y el 22 de diciembre fueron enjuiciadas unas 17 personas por manifestarse pacíficamente en Camagüey el 11J. Según el grupo de trabajo “Justicia 11J”, alrededor de 163 personas fueron enjuiciadas entre el 13 y el 24 de diciembre para un total de alrededor de 204 procesadas en juicios ordinarios desde el 11J; a ellos se suman otros 46 condenados en juicios sumarios; las penas oscilan entre uno y 27 años de privación de libertad por delitos como: “desórdenes públicos”, “desacato”, “resistencia”, “atentado”, “instigación a delinquir” y “sabotaje”.

Para esas madres y familiares se trata de una Navidad negra en Cuba, sin nada que celebrar y con mucho dolor por la injusticia, por eso se vistieron de negro.

No es esta la primera vez que las madres camagüeyanas se unen para orar como forma de protesta también por la libertad de sus hijos y familiares presos. Varias de ellas se sumaron igualmente a una carta, entregada a principios del mes de octubre a la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana y firmada por unas cien madres “para pedirles su inmediata y formal intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica”.

[embedded content] [embedded content] [embedded content]

Por su activismo en defensa de la libertad de su hijo, Marcano Fabelo asegura haber recibido varias amenazas de la Seguridad del Estado con el objetivo de silenciarla, e incluso le han hecho firmar actas de advertencia que la podrían llevar a juicio.

Este 24 de diciembre fue arrestada en La Habana por la policía política cubana Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonatan Torres Farrat, uno de los menores de edad en prisión por participar en las protestas del 11J. Al realizar la denuncia su esposo señaló que varias madres en el país se unirían para asistir a la misa de la Iglesia Católica para orar por sus hijos presos.

Tras ser liberada horas más tarde, Farrat Guillén narró que fue sometida a interrogatorios y amenazas por su activismo por la liberación de su hijo y del resto de los presos políticos: “Lo más chiquito que me dijeron fue que me iban a meter en una celda”, pero “cuando te encuentras a una madre que su vivir lo tiene preso injustamente, no tienes por dónde agarrarla”, expresó. Asimismo, afirmó que con su hijo tras las rejas, poco le hubiese importado pasar la Nochebuena en un calabozo.

Esta semana Farrat Guillén entregó una carta en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado, en La Habana, en la que familiares y amigos de presos políticos solicitaron al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la concesión de amnistía, indulto o sobreseimiento a los encarcelados.

“Son nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros y compañeras, nuestros niños y niñas. (…) Y merecen estar con nosotras, compartiendo con nuestras familias, todas humildes, luchadoras y trabajadoras, cuyos mejores alimentos, casi siempre únicos, con el amor, la unidad y la cohesión, en medio y a pesar de la pobreza”, refieren en la misiva.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.