Manolín arremete contra Miami: “A mí ese pueblito no me gusta”

MIAMI, Estados Unidos. — El cantante y músico cubano Manuel González Hernández, mejor conocido como “Manolín”, aseguró en redes sociales que Miami “es un pueblito” del que siempre quiso irse.

En un video colgado en Facebook, “El médico de la salsa” dijo que en Miami los cubanos se dedican a difamar sobre él porque “les despreció el pueblito”.

“A mí ese pueblito no me gusta, chico. Si yo soñaba con irme de ahí. Señores, por favor, tengan piedad de mí. ¿Por qué ustedes querían que yo siguiera con esa infelicidad que tenía yo en mi vida. Yo nací para ser feliz”, expresó el músico.

“Manolín” dejó claro que en la ciudad del Sol se vive de la “especulación” y la “infladera”.

“En ese pueblo no encontré ninguna felicidad ni encontré el amor ni nada. Y yo sin amor no sé vivir. En ese pueblo lo único que hay es especulación, infladera y carros y yates. Y a mi nada de eso me interesa”.

En ese sentido, el cantante dijo ser “un ser espiritual que necesita ser feliz para funcionar”.

“A mí no me interesan los premios, no me interesan los Lamborghini, no me interesa nada de eso. A mí me gusta el amor, la música, la amistad. Yo soy un soñador total, me sentía muy vacío en un lugar tan feo espiritualmente”, finalizó.

El autor e intérprete de Arriba de la bola fue uno de los primeros salseros de la Isla que se estableció en Estados Unidos tras haber alcanzado la popularidad en Cuba. Sin embargo, en los últimos años el cantante ha hecho su vida entre La Habana y Madrid y ha realizado fuertes críticas contra la comunidad cubana radicada en Miami, ciudad contra la que también ha arremetido en varias ocasiones.