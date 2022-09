Mayabeque reanuda curso escolar en medio de escasez y apagones

LA HABANA, Cuba.- Recientes encuentros que tuvieron lugar en los centros educativos de Mayabeque antes de la reanudación del curso escolar 2021-2022 dejan a padres desconcertados luego de que se analizaran puntos como la energía eléctrica, base material de estudio y la alimentación.

Este cinco de septiembre casi dos millones de estudiantes regresarán a las aulas, y es costumbre que los medios oficiales insistan en que “todo está garantizado”, pero reportes de padres y de los propios centros de estudio muestran otra realidad.

“Todo lo que dijeron en la mesa redonda es mentira, en el almacén de la escuela de mis hijos solo hay chícharo, sal y arroz, y tienen prohibido que los niños lleven plato fuerte para mejorar el almuerzo porque dicen que no se puede romper la uniformidad”, nos contó una madre que se identificó como María de Jesús, cuyo hijo e hija cursan en escuelas primaria y secundaria respectivamente.

“Eso de la uniformidad es otra forma de decir que en la escuela no quieren que existan diferencias sociales, no puede pasar que un niño lleve un huevo de la casa para acompañar el almuerzo y otro no tenga nada”, agregó.

El pasado 1 de septiembre la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, y otros directivos del sector reconocieron en el programa de La Mesa Redonda que “el nuevo curso escolar se desarrollará en un contexto complejo”, sin embargo, aseguraron que las condiciones para recomenzar el curso estaban creadas después de que “las autoridades del MINED (Ministerio de Educación) realizaran el recorrido habitual por todas las provincias del país.”

Como solución a los cortes eléctricos Velázquez dijo que “hay instalaciones con aulas no suficientemente ventiladas o poco favorecidas por la luz natural. Por tanto, es un aspecto a tener en cuenta para hacer rotaciones y utilizar otros locales del centro”, además la funcionaria sugirió que las clases por televisión se muevan para horarios que no haya apagón.

En contraste, los directivos de las escuelas en Mayabeque informaron a los padres que no van a tomar medidas si los alumnos se ausentan a clases producto de los apagones o por carencia de merienda. Sin embargo, “depende de los padres y los alumnos ponerse al día si quieren aprobar las evaluaciones sistemáticas”.

Igualmente indicaron que para comenzar el curso solo contaban con lápices. Asimismo, continua la insuficiencia de uniformes para los estudiantes de primaria. A los padres se les advirtió que de no contar con el vestuario requerido tampoco podrán usar camisetas con “letreros llamativos, propagandas, ni colores que no sean afines con lo establecido.”

Por último, los padres mayabequenses mostraron preocupación debido a la escasez de pan para las meriendas en la enseñanza media. Este queda designado a círculos infantiles, escuelas de internos y a hospitales.

“No sabemos cómo vamos a hacer para darles desayuno a nuestros hijos para que estudien, ni hablar de la calidad de los maestros y para colmo el estado no garantiza la base material de estudio, pero el adoctrinamiento está garantizado. La situación es desesperante y sucede en todos los niveles de educación”, nos dijo en una entrevista Susana Reyes, madre de una adolescente.

Según el MINED, el presente curso escolar culminará el 18 de noviembre y el 28 del mismo mes empezará el curso 2022-23, hasta julio de 2023. Así, el curso escolar 2023-24 volverá a la normalidad, de septiembre a julio.

