“Me amenazan, pero nadie me habla de resolver mi situación de vivienda”

LA HABANA, Cuba. – “Yo no quiero esto, lo que quiero es que el Gobierno me apoye y me dé algo para mis niños”, aseguró a CubaNet Regla Caridad Guerra Cárdenas, una madre cubana que junto a sus tres hijos menores irrumpió por la fuerza, en la noche del pasado martes, en una vivienda particular.

La habanera asegura que irrumpió en el inmueble, sito en el municipio capitalino de La Lisa, cerca de las 9:00 de la noche. La vivienda estaba cerrada y llena de escombros, al parecer en reparación.

“Yo estoy en la calle con mis tres niños y ni el Gobierno ni Miguel Díaz-Canel me han resuelto nada”, denunció.

Guerra Cárdenas, quien trabaja como guardia de seguridad en la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE), asegura que ha dormido en parques, policlínicos y que teme por la seguridad de sus hijos.

“La gente está agresiva en la calle y tengo tres niños, por eso me cegué y dije: ‘Yo me voy a meter aquí para que me resuelvan’”, contó.

Asimismo, detalla que una funcionaria del Gobierno le sugirió buscar un inmueble vacío e introducirse en él. “Dijo que buscáramos algo vacío, que no importaba lo que fuera, que buscáramos algo y nos metiéramos”, detalla.

En ese sentido, explica que en varias ocasiones había transitado por la zona y había visto la vivienda cerrada donde finalmente irrumpió.

Este miércoles, Guerra Cárdenas fue visitada por funcionarios del Gobierno municipal de La Lisa y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que la amenazaron con llevarla a prisión si no abandonaba el inmueble por su propia voluntad.

“Me dieron 24 horas para abandonar la casa y dijeron que si no lo hacía me iban a meter presa y que iban a mandar a mis hijos a un orfanato”, denunció.

“Todo el mundo me amenaza y nadie me habla de resolver mi situación de vivienda. Yo no quiero esto; yo solo quiero que el Gobierno me dé, al menos, un cuartico”.

La vivienda continúa siendo uno de los temas más sensibles para la población y uno de los problemas más graves no resueltos por el régimen de la Isla. Según Prensa Latina, en 2021 se terminaron unas 18 645 viviendas, mientras que en 2022 el Gobierno aspira a concluir otras 37 991, una cifra que continúa siendo baja para un país donde el déficit habitacional asciende a los 900 000 inmuebles, de acuerdo con datos oficiales.

