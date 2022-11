Médico cubano sobre su nueva vida en EE. UU.: “El trabajo me da todo lo que siempre merecí”

MIAMI, Estados Unidos. — El doctor Alexander Pupo Casas, quien fuera hostigado y perseguido en Cuba por denunciar las malas prácticas y deficiencias del sistema de Salud Pública, habló este viernes su experiencia en los pocos meses que lleva en Estados Unidos.

En un video compartido en su cuenta de Facebook, Pupo dijo haber encontrado en el país norteño la libertad que no tenía en la Isla caribeña.

“La libertad es invaluable. Puedes tenerlo todo, que mientras seas esclavo no significará nada. Me prefiero libre aunque mis manos duelan, aunque me vea cansado, aunque mi cuerpo no luzca la elegancia de un buen traje”, señaló el galeno, quien, de momento, se gana la vida cargando cajas.

En ese sentido, Pupo Casas aseguró tener su conciencia tranquila con el trabajo que realiza.

“Me prefiero sano de conciencia chapeando en una manigua que sucio de corazón en un salón de operaciones. Ya nos veremos pronto, pero mientras tanto, el trabajo me da todo lo que siempre merecí”, expresó.

El doctor, integrante del Gremio Médico Cubano Libre, reveló que en menos de un mes de trabajo en EE. UU. ya ha conseguido lo que en Cuba le hubiese tomado 30 años

“Veintiún días de trabajo en un país libre, como un simple obrero, me ha dado la posibilidad de tener lo que no hubiera tenido en 30 años trabajando como médico en un país esclavo. ¡Qué triste Cuba!”, aseguró Pupo Casas.

El doctor cubano arribó a Estados Unidos por la frontera con México el 23 de julio de 2022 luego de una travesía migratoria de más de dos meses.

A su llega, el galeno declaró a Radio Televisión Martí que salió del país “prácticamente obligado, porque no tenía planes de vivir fuera de Cuba”.

“Ni cuando me gradué de la carrera quise salir de misión. No estaba entre mis planes, quería hacerme especialista y dar salud en la Isla”, sostuvo Pupo Casas, quien dejó en la Isla a su hija, su abuela y su padre.

