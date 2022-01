MSI: El Gobierno ha convertido a Cuba en una gran prisión

MADRID, España.- El Movimiento San Isidro (MSI) volvió a exigir la liberación del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien este martes inició una nueva huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, donde se encuentra recluido desde julio pasado por apoyar las manifestaciones antigubernamentales que se dieron en todo el país.

El MSI denunció que tras su decisión fue trasladado a una celda de aislamiento.

“El Gobierno ha convertido a Cuba en una gran prisión”, manifestó el grupo opositor a través de Facebook.

“Luis Manuel nuevamente expone su cuerpo por pensar diferente”, agregó.

El Movimiento San Isidro exigió la libertad plena e inmediata de su líder.

El MSI compartió también este miércoles una carta publicada por la escritora Hannah Imbert, dirigida a Otero Alcántara, de denuncia a su situación y solidaridad con el artista.

“No se me quita de la cabeza tu imagen en la cárcel, solo, sin papel ni lápiz para poder dibujar, sin poder sacarte los fantasmas de la cabeza… No se me quitan de la cabeza las torturas, los interrogatorios interminables en los que piensan que responderás algo diferente, las duchas de agua helada en plena madrugada, el insomnio, la enfermedad”, escribió Imbert.

“Cuánto nos has dado a todos los cubanos, a todos los seres humanos del mundo, cuánto nos has enseñado en tan poco tiempo y sin embargo ahí estás, preso, encerrado por defender tu derecho a la libertad. Sin poner una bomba, sin tirar un tiro, sin darle una galleta a nadie, solo por defender tus principios y la dignidad de un pueblo entero que calla”, expresó.

Esta semana Luis Manuel Otero Alcántara renunció por decisión propia a visitas, alimentos y llamadas telefónicas.

Según dijo a su novia, la curadora Claudia Genlui, “está al límite” y “sabe que estar preso no es una opción digna, que su libertad está siendo manipulada por la Seguridad del Estado y que lo están guardando como moneda de cambio”.

El pasado 10 de enero el MSI informó que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la solicitud de cambio de medida cautelar a otra no detentiva para Otero Alcántara, alegando que “es un peligro social y por tanto debe permanecer en prisión provisional hasta el juicio”.

