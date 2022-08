Muere Mijaíl Gorbachov a sus 92 años

MIAMI, Estados Unidos.- El político y último presidente de la era soviética Mijaíl Gorbachov (Mikhail Gorbachev), amigo de Fidel Castro, y quien pusiera fin a la Guerra Fría, murió este martes a la edad de 91 años, informó la agencia de noticias Reuters.

“Mijaíl Serguéievich Gorbachov ha fallecido esta noche tras una larga y grave enfermedad”, dijeron las autoridades del Hospital Clínico Central de Rusia, a donde había llegado esta semana para someterse a una hemodiálisis, ya que tenía problemas renales.

Según varios medios de prensa rusos, que cita una fuente cercana a los familiares del fallecido, Gorbachov será enterrado en el cementerio Novodévichi de Moscú, en una tumba junto a los restos de su esposa Raísa.

Gorbachov, durante su período como presidente de la antigua Unión Soviética (URSS), forjó acuerdos de reducción de armas con Estados Unidos y alianzas con potencias occidentales para eliminar el Telón de Acero que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial y lograr la reunificación de Alemania.

Al político se le considera responsable de la caída del Muro de Berlín y el artífice de la ‘perestroika’, el proyecto de reforma política y económica de la URSS.

Cuando las protestas a favor de la democracia se extendieron por las naciones del bloque soviético de la Europa oriental comunista en 1989, se abstuvo de usar la fuerza, a diferencia de los líderes anteriores del Kremlin que habían enviado tanques para aplastar los levantamientos en Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968.

Las protestas alimentaron las aspiraciones de autonomía en las 15 repúblicas de la Unión Soviética, que se desintegró durante los siguientes dos años.

Gorbachov fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1990 y es una de las figuras más destacadas de la política del siglo XX.

Mijaíl Gorbachov encabezó la Unión Soviética durante sus últimos siete años como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (1985-1991), el sexto en la historia del Estado y como presidente de la URSS (1990-1991), el primero y el último en la historia del país.

El mandatario, que creó los conceptos de ‘glásnost’ (transparencia y libertad de expresión) y de ‘perestroika’ (reconstrucción, reforma), no fue perdonado por muchos rusos que lo consideran el responsable del final de una superpotencia, además de por la turbulencia que sus reformas desencadenaron.

El 30 de junio de este año el economista liberal Ruslan Grinberg le dijo al medio de noticias de las fuerzas armadas Zvezda, luego de visitar a Gorbachov en el hospital: “Nos dio toda la libertad, pero no sabemos qué hacer con ella”.

Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en Privólnoye, en la región de Stávropol, al suroeste de Rusia, en el seno de una familia campesina.

Su relación con Cuba

El expresidente soviético tuvo una estrecha relación con Cuba y con Fidel Castro, que se resintió luego del desmoronamiento de la Unión Soviética y la supresión de la ayuda financiera que la URSS había ofrecido a la isla por décadas.

El historiador británico Mervyn Bain, profesor de la Universidad de Aberdeen y autor de Moscow and Havana 1917 to the Present: An Enduring Friendship in an Ever-Changing Global Context (Moscú y La Habana de 1917 al presente: una amistad duradera en un contexto global en constante cambio), asegura que el gran quiebre entre La Habana y Moscú ocurre cuando inició el proceso de la perestroika y la glasnost, “porque a Castro no le gustaron las reformas que comenzó a implementar Gorbachov y se comenzó a hacer una crítica a esas políticas”.

Pese a las críticas contra Gorbachov, el político ruso mantuvo su discurso de admiración al dictador cubano Fidel Castro cuando este murió en noviembre de 2016.

“Fidel resistió y fortaleció su país durante el bloqueo estadounidense más duro, cuando había una presión colosal sobre él y aún así sacó su país de ese bloqueo hacia un camino de desarrollo independiente”, dijo entonces Gorbachov.

“En los últimos años, incluso cuando Fidel Castro ya no estaba formalmente en el poder, su papel en el fortalecimiento del país fue enorme”, agregó.

Castro será recordado como un “político prominente” que consiguió dejar “una huella profunda en la historia de la humanidad”, sentenció.

