Multan a la periodista independiente Mónica Baró por “violar” Decreto-Ley 370

LA HABANA, Cuba. – Mónica Baró Sánchez se sumó hoy a la lista de multados por “violar” el Decreto-Ley 370. La periodista independiente había sido citada para presentarse en la estación policial de 3era y 110, en el municipio de Playa, en La Habana.

Baró relató en su perfil de Facebook que el Mayor Ernesto, de la Seguridad del Estado, la interrogó y amenazó por alrededor de dos horas. La joven le respondió “que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de mis actos desde el momento en que decidí convertirme en periodista independiente”.

“El Mayor Ernesto ‒explica Baró Sánchez‒ esperaba que yo dijera que sí, que yo estaba en un error, pero no cumplí sus expectativas. Entonces mandó a buscar a dos inspectores del Ministerio de Comunicaciones, que se presentaron y enseguida me hablaron del Decreto Ley 370, en particular del inciso i del artículo 68”.

Dicho inciso establece que se considera una contravención asociada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Desde enero hasta la fecha, un total de trece ciudadanos cubanos, incluida Mónica Baró, han sido multados en virtud de este decreto, también conocido como Ley Azote; y a varios les han decomisado incluso herramientas de trabajo. De las trece personas, nueve han sido sancionados en medio de la crisis por el COVID-19, y las multas obedecen a informaciones que han publicado en sus redes sociales, fundamentalmente referentes a la situación generada en el país por la pandemia.

“Yo les dije que conocía ese decreto ‒relató‒ y, seguido, me mostraron una carpeta con decenas de hojas donde había capturas de mis posts de Facebook de varios meses. Elaboraron la multa y un oficial me la entregó. No quise firmarla, tampoco pienso pagarla. Me explicaron que si no la pagaba se duplicaba, se triplicaba, y que la cosa podía terminar en fiscalía”.

Baró Sánchez constituye la quinta periodista independiente multada por el 370. La sanción anterior ocurrió hace apenas dos días, al también periodista independiente de Guantánamo, Niober García Fournier.

Mónica Baró es periodista de El Estornudo y colaboradora de varios medios de prensa independientes dentro y fuera de la Isla. El pasado año ganó el Premio Gabriel García Márquez, en la categoría de texto, por su investigación La sangre nunca fue amarilla. En enero de 2020 fue incluida por el diario español El País entre las diez personas más destacadas del 2019 en América Latina.

“Ahora estoy en casa ‒culminó su mensaje‒ no sé si vendrán a decomisarme mis equipos, porque es parte de las sanciones que establece el Decreto Ley, pero estoy preparada para todo. Y no, no voy a dejar de decir o escribir lo que pienso por recibir amenazas o intentos de intimidación. No me van a callar. Simplemente no puedo dejar de ser quien soy y soy una mujer periodista libre. Libre, primero que todo”.