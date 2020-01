Novela de la cubana Teresa Dovalpage, entre los diez mejores libros de latinos en 2019

MIAMI, Estados Unidos. – “Queen of Bones”, novela policiaca de la escritora cubana Teresa Dovalpage, fue seleccionada entre los mejores libros de autores latinos en 2019, según una lista publicada por la división de noticias de la cadena estadounidense NBC.

Dovalpage, la única cubana elegida, dijo a Cubanet sentirse “profundamente honrada” por encontrarse en el selecto grupo de reconocidos.

“Escribí Queen of Bones en un idioma que no empecé a hablar a diario hasta los treinta años (…) Me alegra la oportunidad de ofrecerles a los lectores de habla inglesa experiencias de primera mano sobre la vida en Cuba”, expresó la autora, radicada en Estados Unidos desde 1996 a los Estados Unidos.

La lista, elaborada por Rigoberto González incluye colecciones de poesía, novelas y memorias. Entre los títulos seleccionados se encuentran la novela “Where We Come From”, de Oscar Cásares; “Kafka in a Skirt: Stories from the Wall,” una compilación de cuentos de Daniel Chacón; las memorias “Magical Realism for Non-Believers: A Memoir of Finding Family”, de Anika Fajardo.

La población de origen hispano en Estados Unidos sobrepasa los 55 millones. El interés de este público lector, que busca verse reflejado en la literatura, se nota en la cantidad de nuevos títulos escritos por y sobre latinos que han visto la luz recientemente y en el reconocimiento que los mismos han recibido.

También aparecen en la lista de NBC News el libro de poemas “The Accidental: Poems”, de Gina Franco; otra selección de cuentos, “Staten Island Stories”, de Claire Jiménez; el libro de poemas “Rattlesnake Allegory”, de Joe Jiménez; una obra de investigación, “The King of Adobe: Reies López Tijerina, Lost Prophet of the Chicano Movement”, de Lorena Oropeza; la colección de poemas bilingües “I Offer My Heart as a Target / Ofrezco mi corazón como una diana”, de Johanny Vázquez Paz, traducida por Lawrence Schimel y la novela “Cantoras” de Carolina de Robertis.

Nacida en La Habana en 1966, Teresa Dovalpage posee un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Nuevo México. Ha publicado dos novelas: A Girl like Che Guevara (2004, Soho Press) y Posesas de La Habana (2004, PurePlay Press), así como artículos y cuentos en Hispanic Magazine, Latina Style, Hispanic Culture Review, Rosebud, Latino Today, El Nuevo Herald y Revista Baquiana.