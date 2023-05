Ocho balseros cubanos llegaron esta mañana a la Florida

Ciudad de México, México.- A pesar de las advertencias y devoluciones del gobierno estadounidense, ocho balseros cubanos llegaron en una embarcación casera a las costas de Florida este sábado.

Walter N Slosar, el agente jefe de patrulla de la guardia fronteriza detalló en su cuenta de Twitter que respondieron a un llamado que advertía el desembarco ilegal. Al llegar encontraron a ocho inmigrantes de origen cubano. Los caribeños llegaron hasta cerca de Geiger Key.

U.S. Border Patrol agents & @mcsonews responded to a migrant landing in the #FloridaKeys & encountered 8 Cuban migrants. The migrants arrived on a homemade vessel near Geiger Key early this morning. #saturdaymorning #cuba #borderpatrol pic.twitter.com/xP3AnaFsSd

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) May 13, 2023