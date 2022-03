Opositor encarcelado por el 11J denuncia golpiza y falta de atención médica

LA HABANA, Cuba. – Desde la prisión de Valle Grande el opositor cubano Walfrido Rodríguez Piloto, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, denunció que un funcionario del régimen cubano lo había golpeado “brutalmente” y que las autoridades penitenciarias le han negado la atención médica.

“El mayor José Luis, segundo jefe de unidad, me dio una mano de golpes porque yo no quería ponerme la ropa de preso. Me rompió los espejuelos, me rompió las chancletas”, denunció vía telefónica Rodríguez Piloto.

El opositor también aseguró que está perdiendo la visión y que las autoridades se niegan a brindarle asistencia médica bajo la excusa de que no hay combustible para llevarlo al hospital.

“Los muchachos que conviven conmigo tienen que marcarme la tarjeta [para poder llamar por teléfono] porque yo no veo nada. Ellos [las autoridades del penal] dicen que como yo soy de ‘Patria y Vida’, que grito abajo Díaz-Canel y que estoy en contra del sistema no me van a dar un conduce [permiso que se concede para trasladar a un reo fuera del penal]”.

“Dicen que no hay petróleo, pero para llevarse a los presos políticos de aquí [a otras prisiones], al momento aparece el petróleo”.

Rodríguez Piloto también informó que el régimen le está pidiendo nueve años de cárcel por participar en las históricas protestas del 11 de julio.

“(El 11J) yo me manifesté pacíficamente con consignas de ‘Abajo Díaz-Canel’, pedí leche para los niños y el fin de la represión contra el pueblo. Entonces me mandan para acá para este campo de concentración [prisión de Valle Grande] y al cabo de los siete meses de estar aquí me llega la petición fiscal de nueve años de cárcel”, dijo.

Rodríguez Piloto asegura que existen videos y testigos para demostrar su inocencia. “La Seguridad del Estado no quiere soltarme. Esto es una encarcelación arbitraria porque todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos”, dijo.

En ese sentido, denunció que el régimen intenta fabricarle causas que no se ajustan a su actuar “pacífico”. “Me están imputando los delitos de desacato, desorden público y posesión de armas explosivas”.

En 2011, Walfrido Rodríguez Piloto fue sancionado a cinco años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución. En abril de 2020 fue sancionado a ocho meses de cárcel luego de que la Policía le ocupara 30 paquetes de coditos que había adquirido para la alimentación de su familia.

