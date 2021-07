Otra cubana sin casa: “Los dirigentes son los únicos que no tienen problemas en este país”

LA HABANA, Cuba. – La cubana Nancy Ordoñez Hernández lleva poco más de tres años esperando que las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda de San Miguel del Padrón le ofrezcan un techo donde guarecerse, después que se desplomara su casa y le retiraran la asignación de un albergue temporal.

“He ido a todos los lugares (instituciones) y nadie me hace caso; todo el mundo me dice algo diferente, pero no me resuelven nada. Fui a ver al intendente y me dijo que no lo molestara más, que me iba a mandar un arquitecto para resolver. Ya hace tres meses de esto y aquí no ha venido nadie”, lamenta Ordoñez Hernández.

Según explica, tras el desplome de su casa la llevaron a un albergue. Mientras, a su mamá, la propietaria del inmueble, le entregaron un local que no reúne las condiciones mínimas para declararse habitable. Sin embargo, ambas mujeres aceptaron la oferta porque les informaron que estarían allí provisionalmente hasta encontrar otra solución. Desde entonces ya han transcurrido más de tres años.

“Por problemas de enfermedad tuve que irme un tiempo del albergue, pero no porque lo abandoné. Tenía que estar cerca de un policlínico y donde está ubicado el albergue no había ninguno cercano, así que tuve que irme un tiempo para casa de mi hija, hasta que me mejorara”, detalla la entrevistada.

Tras su regreso, y sin que le hubieran informado, se encontró con que el cuarto que habitaba había sido entregado a otra persona.

“Tuve que meterme aquí con mi mamá en el local que a ella le dieron, que no tiene condiciones para convivir. El baño está tupido y hay tremenda pudrición. Mi mamá tiene tremenda infección en los brazos de intentar destupir el baño. Es imposible que un ser humano pueda vivir en estas condiciones”, lamentó.

Asimismo, refiere que las diferentes instituciones que atienden estos temas conocen su situación. Sin embargo, hasta el momento no han hecho nada al respecto.

“Todo es peloteo y peloteo. Me tienen loca (…). Fui al Gobierno Municipal, al Consejo de Estado (…), pero fue por gusto porque hasta la directora de Vivienda me dijo que para qué había escrito si eso se eleva y al final cae al piso porque aquí (en San Miguel del Padrón) se hace lo que ella diga. Se burló de mí en mi cara”, apuntó Ordoñez Hernández.

“Aquí no tenemos agua, no hay luz. Todo lo hemos tenido que inventar nosotros con la ayuda de los vecinos”, también precisó.

A decir de la entrevistada, la “corrupción” es una de las causas principales por las que perdió su cuarto en el albergue donde residió.

“Ahí hubo venta, pero eso no lo investiga nadie. Me quedé sin nada, con un niño de ocho años que está enfermo de los nervios y nada más que sabe gritar. Yo no sé qué voy hacer para que las autoridades acaben de solucionar mi problema”, dijo a CubaNet.

“Los dirigentes son los únicos que no tienen problemas en este país; esos si son los que están viviéndola; y a los que tienen que atender de verdad… a esos no los atienden ni les resuelven nada, todo es un engaño y una mentira”, insistió.

La necesidad de una casa digna continúa ocupando el primer lugar entre los problemas sociales que afectan a los cubanos. A menudo, el régimen ha reconocido que el tema “vivienda” sigue siendo una de sus tareas pendientes, aunque solo promete “buscar soluciones” que en la mayoría de los casos no se concretan.

