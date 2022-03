Para el empresario cubano Mr. Geo lograr una Cuba libre pasa por eliminar el miedo y la desunión

MIAMI, Estados Unidos.- El empresario cubano Mr Geo, autor del libro ¡Quiero ser!, conversó con CubaNet sobre lo que supone de una Cuba libre y cuales son los aspectos más importantes para lograrlo, los cuales intentó reflejar en su texto.

En una entrevista con la periodista Maite Luna, Mr Geo, que se define como un inmigrante cubano que comenzó de cero en Estados Unidos y se convirtió en un emprendedor, con amplia trayectoria en la industria automotriz de lujo trabajando para marcas como Mercedes Benz, BMW, Jaguar y Ferrari, explicó lo que él considera que está pasando con la mayoría de los cubanos en el exilio.

¡Quiero ser!, surgió del “deseo de soñar con una Cuba libre, desde la observación interna”, y desde su perspectiva de lo que sucede con los cubanos en la actualidad, a quienes les está siendo muy difícil imaginarse esa Cuba libre, señaló.

“Todos queremos esa Cuba libre y estamos luchando por ello. Pero muchas veces no se puede visualizar, y hasta ahora no he encontrado algo o alguien que la dibuje, que te haga sentirla, verla, vivirla”, dijo. “Fue entonces que la historia llegó a mí y decidí escribirla”, y en ella hay patriotismo, cubanía y sobre todo muchísima libertad, explicó Mr Geo, también inversionista en bienes raíces y fundador de Geo Academy, un centro orientado a la educación financiera y a los negocios.

Para Mr Geo lograr esa Cuba soñada y merecida se necesita básicamente eliminar dos factores esenciales para los regímenes totalitarios como el que impera en la isla: el miedo y la desunión.

“En mi humilde opinión un factor conlleva al otro. Las dictaduras se basan netamente en el miedo, y muchas veces no entendemos qué tan profundo ha calado ese miedo en una población que ha nacido dentro de la doctrina, como nosotros, nuestras generaciones”.

“El título del libro, ¡Quiero ser!, es el onceno mandamiento, y el miedo es algo que llevamos como si también fuera un mandamiento”, dijo.

“Es casi como un mandamiento tenerle miedo a esa dictadura, si estas dentro tienes miedo a la represión, a perder tu libertad de movimiento, a perder tu vida. Cuando estás fuera tienes miedo por tu familia, porque tu libertad está secuestrada y no nos damos cuenta que estamos prácticamente desterrados, todos. Y si dices algo, si levantas tu voz y dices lo que piensas en Cuba no te van a dejar entrar. Llegas al aeropuerto y te regresan como les ha pasado a tantos”.

“Basado en este miedo la dictadura tiene un poder de control gigante sobre los que están dentro y los que están afuera”.

Entretanto, manifestó, el otro pilar que se necesita “para poder construir y poder mostrar esa Cuba que yo dibujo en el libro es la unión. La dictadura también nos enseñó a dividirnos, y estamos muy divididos. La comunidad cubana fuera de la isla, todo el mundo está luchando y haciendo algo buen para liberar la isla, pero cada cual hace lo que puede en la dirección que puede, cuando en realidad deberíamos buscar un poco más de unión, de liderazgo en conjunto, donde todos los cubanos, no importa qué estemos haciendo o cómo lo estemos haciendo, lográramos una unidad en base a esa dirección”.

