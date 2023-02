Pareja de jóvenes actores da detalles de su salida de Cuba

MADRID, España.- La pareja de los jóvenes actores cubanos Diany Zerquera y Carlos Alberto Méndez, quienes llegaron a Miami recientemente, ofrecieron detalles sobre su salida de Cuba y arribo a los Estados Unidos.

Según contaron en el programa de YouTube La casa de Maka, Méndez llegó al país norteño realizando la habitual ruta migratoria centroamericana desde Nicaragua. Mientras que Zerquera lo hizo desde México, porque aunque es ciudadana española, le cancelaron el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje).

Durante la entrevista, conducida por la actriz María Karla Rivero, hija de la también y muy reconocida actriz Coralita Veloz, la pareja precisó que afortunadamente la travesía fue tranquila y no tuvieron ninguno de los problemas a los que se enfrentan muchos migrantes.

No obstante, Diany Zerquera apuntó: “Cuando estaba allí, en la caliente de verdad, es una sensación tan mala que dices: ‘mira lo que uno tiene que hacer, por qué tengo que pasar este trabajo para llegar a un lugar, cuando hay miles de personas volando en aviones’”.

Los jóvenes decidieron abandonar la Isla, en busca de un futuro mejor, cuando llevaban nueve meses de relación. “No porque no nos encante Cuba, porque no amemos nuestro país, porque no disfrutemos muchísimo de la gente, de la familia, de todo, sino porque Cuba llegó al punto en el que los dos estábamos completamente convencidos de que ya no había espacio para nosotros, era inhabitable para personas como nosotros, como probablemente muchas personas sientan”, comentó Carlos Alberto.

Diany Zerquera ganó popularidad en la Isla por su protagónico en la teleserie Primer Grado, dirigida por Rudy Mora y estrenada en diciembre pasado en la televisión cubana. Además formó parte del elenco de las telenovelas Entrega y Vuelve a mirar.

Mientras que Carlos Alberto Méndez intervino en las novelas Tierras de fuego, Más allá del límite y el largometraje Café amargo.

