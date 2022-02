Pasaporte COVID-19 cubano: desactualizado, incompleto y con datos erróneos

LA HABANA, Cuba. — El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) lanzó el pasado lunes un sistema informático desarrollado por graduados de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) con el objetivo de generar Certificados Digitales de vacunación contra la COVID-19.

El también llamado “pasaporte digital” guarda los datos de cada persona: nombre, fecha de vacunación y el fármaco que se usó, en este caso los candidatos vacunales Soberana 02/Plus y Abdala —aún no homologadas por la OMS— y la vacuna China Sinopharm, que el régimen de la Isla usó como refuerzo.

Por medio del sitio web https://certificado.msp.gob.cu/credencial se puede obtener la información.

Ingresando el número de carnet de identidad el sistema devuelve un código QR encriptado, un botón para generar una imagen con los datos y otro que activa la descarga de un documento diseñado para imprimir.

Según el equipo de la universidad cubana encargado del desarrollo de la plataforma, todo estaba listo y en fase de prueba desde mayo de 2021. El sistema estaba compuesto por un sitio web generador de un código QR único para cada ciudadano vacunado, una aplicación capaz de escanear el código encriptado y una billetera para guardar las fichas escaneadas, el cual a su vez serviría para “familias que contaran con un solo teléfono inteligente”. Esta última característica actualmente no se encuentra disponible, sin que hasta el momento se haya brindado una explicación al respecto.

Allan Pierra Fuentes, líder del equipo de desarrolladores de software y director del Centro de Soporte Tecnológico de la UCI, dijo en aquel entonces que “en pleno 2021 no podemos hablar de una tarjetica ni nada de eso. Ya existe muchísimo fraude mundialmente, desde los PCR hasta este tipo de pasaporte falso. Entonces, evidentemente, el mundo apuntaba hacia una solución digital, segura, de validación de tu estado salud, y es lo que le han llamado pasaporte de vacunación, aunque no sea solamente de vacunación”.

Sin embargo, el proceso oficial para registrar a los vacunados en Cuba deja mucho que desear en cuanto a veracidad de la información.

“La tarjeta” que se entrega a los inmunizados en muchos casos es un papel rasgado que se puede replicar fácilmente, escribir datos falsos y presentarlo en un centro de salud para pedir su digitalización.

Desde el lanzamiento del sistema este 14 de febrero no son pocas las quejas por datos erróneos o información incompleta.

“Está todavía muy desactualizado. Yo trabajé llenando la base de datos nacional del esquema de vacunación, y he comprobado números de identidad que sí están en la base de datos de vacunación y en esta página del certificado no aparecen”, comentó en redes sociales Adrián Velázquez Pupo.

“La base de datos es un desastre, hay fechas equivocadas. Claro, los que trabajan en eso lo están haciendo prácticamente obligados, no hay incentivo”, comentó a CubaNet Oscar Martínez, joven informático.

Según José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, “la digitalización del proceso de inmunización ya abarca a alrededor del 80 por ciento de la población vacunada con el esquema completo”. El funcionario también recomendó que “las personas que no puedan acceder a su documento, por no estar listos aún debido a algunos atrasos que se acumulan en varios territorios, deben dirigirse a sus policlínicos para solicitar la digitalización del mismo”.

Por otra parte, el software que se usa para escanear el código QR exige Android superior a la versión 6 y no existe una versión para usuarios del sistema IOS, lo cual ha generado insatisfacción entre los usuarios que usan dispositivos Apple.

“Al teclear mi número de identidad me sale un certificado que omite mi primer apellido, por lo que en mi caso carece de valor, ya que no coincide con los datos de mi carné de identidad y mi pasaporte. Espero logren revisar esto. No sé si les pasará a otras personas”, dijo un usuario que se identificó como Sandy.

Cuba todavía busca el reconocimiento de la OMS a sus candidatos vacunales contra la COVID-19. Según declaraciones de sus fabricantes, Soberana 02/Plus y Abdala cuentan con una efectividad superior al 90%, pero todavía esos datos no han sido contrastados por ninguna entidad reguladora internacional.

