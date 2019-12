Pastor santiaguero exige a secretario del PCC cese de represión contra él y su iglesia

SANTIAGO, Cuba. – El pasado 20 de octubre el Pastor Alain Toledano Valiente acudió a la Sede Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y entregó una carta dirigida a Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido en Santiago, donde refleja los abusos y violaciones que autoridades santiagueras han ejercido contra él. Este 25 de diciembre, el pastor no había recibido respuesta y dejó una segunda carta a Expósito. En esta, denuncia la prohibición de salida del país que pesa sobre él y su posible encarcelación por ser un líder cristiano.

“Esta es la segunda carta que le escribo en cuanto al tema en cuestión, ya que la primera hice entrega el día 20 de octubre y no he recibido respuesta. En aquella carta le hago saber de la violación de mis derechos como ser humano y ciudadano cubano, de no dejarme entrar y salir libremente del país, de la acusación que se me hizo en el mes de septiembre, un delito fabricado tres meses después de impedirme la salida del país, donde mi crimen es reunirme con los miembros de nuestro ministerio, sean mujeres, jóvenes, niños o hombres de la tercera edad, trabajo que venimos haciendo por más de 20 años en esta ciudad y en el país.”

Toledano explicó al Primer secretario que su iglesia Enmanuel, pastoreada por él y su esposa, ha sido hostigada por el propio Gobierno desde que les demolieron su vivienda en 2016, viendo como amenaza el fruto de su trabajo.

“Lo que ahora vivimos ha sido provocado por los mismo órganos del Estado cubano, no por nosotros. El fruto de nuestro trabajo se deja ver y oír por los cientos de personas que han sido transformadas por el poder del amor de nuestro señor Jesucristo, eso habla por sí solo. El árbol se conoce por sus frutos, y este es el nuestro. Somos un pueblo de paz, predicamos el amor de nuestro Salvador, que tanto el pueblo cubano necesita, no somos los que sembramos el odio en la sociedad, ni los que dividimos, las cientos de familias restauradas en la Nación de Cuba hablan del trabajo de la iglesia de Cristo en la Nación.”

El pastor también aprovechó para recordarle que el propio Espósito Canto se habría comprometido a dar solución a la grave situación en materia económica y legal que le había dejado el propio Gobierno al desalojarlos de su vivienda.

“Usted me dio su palabra en Febrero del 2016 frente a una multitud de cristianos que estábamos reunidos frente a su oficina en el Partido Provincial, donde también estaban presente muchos miembros del partido y líderes de las diferentes empresas y organismos del Estado. Usted dijo que resolvería el problema que nos provocaron, a lo que solo se le dio una pausa, y que hoy lo han reactivado, arrebatándonos todas nuestras libertades, propiedades, y donde la policía y la Seguridad del Estado cubano nos persigue y acosa como los peores delincuentes del mundo. Le hice saber en mi primera carta que intentan enjuiciarme y apresarme por dar culto y hasta hoy no se ha dado solución a este asunto, No he matado a nadie, no he robado, estoy siendo acusado por ser pastor, ¿A Ud. le parece sensato eso, le parece lógico y justo?”, señala la misiva.

El pastor denunció las pocas condiciones en las que desarrollan sus cultos, a los que asisten más de 700 personas. También cuestionó que sean su iglesia y su familia tan reprimidas sin haber cometido delitos. La carta concluye exigiendo el cese de lo que anteriormente ha calificado el propio Toledano como terrorismo de Estado.

“Justicia no es una palabra, debe ser demostrada con hechos, y es lo que le estamos pidiendo: justicia, respuestas favorables a nuestra situación, soluciones reales, que detenga la persecución contra la iglesia, mi familia y mi persona, que nos sea restituida nuestra libertad y todos nuestros derechos que nos han sido arrebatados, que detenga la fabricación de delitos contra los ciudadanos cubanos, (porque eso somos) organizado por el DSE, que detenga el acoso policial, tocando nuestras puertas y amenazándonos, citándonos a estaciones de policía como si fuéramos delincuentes para dañar el afecto de la sociedad por nosotros como pastores que somos. Señor secretario, el hombre está por encima de todo, y su deber es protegernos, espero no lo pase por alto, su silencio solo empoderará el mal y la injusticia de los que hasta hoy, usando la posición de autoridad gubernamental, actúan a su antojo con toda impunidad, cuando nosotros como pueblo sufrimos. Sin más, y en espera de soluciones, le bendigo, Shalom”.

No es difícil creer que en cualquier momento Alain Toledano sea condenado en un juicio sumario por ser pastor. Recordemos que actualmente el régimen cubano mantiene en prisión a Ramón Rigal y Ayda Espósito por querer educar a sus hijos en casa y no someterlos al adoctrinamiento que suponen las escuelas cubanas. También fue condenado a un año de prisión al laico y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones por tratar de cubrir el juicio del matrimonio evangélico.