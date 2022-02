Periodista oficialista pide asilo político en Colombia: “Para mí no es una opción regresar a Cuba”

MIAMI, Estados Unidos. — Yailén Insúa Alarcón, experiodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, solicitó asilo político en Colombia, según ha trascendido en diferentes medios de comunicación.

Insúa y su esposo volaron al país cafetero para una escala el pasado 5 de febrero. Al día siguiente, cuando se dispusieron a tomar el vuelo hacia Nicaragua, representantes de la aerolínea Avianca les dijeron que no podían viajar.

“No se me permitió volar en el avión con mi PCR, que era el mismo PCR con que había salido de Cuba. No entiendo cómo me dejaron salir en un lado y en otro no. El problema es que el gobierno de Nicaragua no me permitió acceder”, aseguró la cubana.

Desde el pasado domingo, Yailén Insúa y su esposo se encuentran en una zona de tránsito del Aeropuerto Internacional El Dorado, de la cual no han podido salir ya que solo tienen visa de tránsito.

“En estos momentos me encuentro varada en el Aeropuerto El Dorado junto a mi esposo. Sin comida, estamos durmiendo en el suelo. Temo mucho por mi vida porque si regreso a Cuba sé que mi vida corre peligro”, expresó lnsúa en un video difundido por Red+ Noticias.

La mujer reveló que escribió a la Cancillería colombiana y a Refugiados Colombia solicitando protección.

“Estoy pidiendo por favor asilo político en este país, porque temo por mi vida y la de mi esposo. Para mí no es una opción regresar a Cuba”, apuntó Insúa, quien llegó a ser directora de la Revista Buenos Días.

De acuerdo con la plataforma oficial Ecured, Yailén Insúa Alarcón comenzó su vida laboral en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Fue delegada al XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela y delegada al VII Congreso Nacional de la FEU. Asimismo, llegó a ser miembro del Comité Primario del PCC en el Sindicato de Trabajadores de la Televisión Cubana.

La ex reportera oficialista también fue miembro del Comité Municipal de la UJC de Playa y Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VII Legislatura.

En 2015, Yailén Insúa Alarcón se desempeñó como Directora del Canal Informativo de la VI Cumbre de Las Américas desarrollada en Panamá.

Ecured destaca que durante la II Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe (CELAC) Insúa se desempeñó como Directora General del canal informativo del evento.

