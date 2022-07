Policía política detiene y amenaza a Manuel Cuesta Morúa y David D´Omni

LA HABANA, Cuba. — El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa y el rapero David D´ Omni fueron detenidos este sábado en La Habana por agentes de la policía política, quienes les advirtieron no manifestarse este 11 de julio, fecha en que se cumple el primer aniversario de las mayores protestas antigubernamentales registradas en la Isla desde 1959.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Cuesta Morúa explicó que el arresto se produjo alrededor de las 11 de la mañana en la residencia de D´Omni, ubicada en el municipio de Guanabacoa, luego de que ambos activistas planificaran reunirse allí.

“Cuando iba llegando a su casa vi a alguien en una moto. No supuse que era de la Seguridad del Estado, aunque tenía toda la traza y la pinta de un agente. Más tarde, la esposa de David sale y, cuando regresa, nos dice que ahí estaba el muchacho de la moto llamando a la policía”, señaló el connotado disidente.

La detención de ambos opositores no fue violenta, sin embargo, al llegar a la estación de policía de Guanabacoa, al primero lo mantuvieron varias horas dentro de la patrulla, mientras que al artista lo llevaron para la unidad.

“Cuando salimos estaba aquello rodeado de policías. Había dos patrullas, un jeep y un automóvil, y varios uniformados con dos agentes de la Seguridad del Estado. Nos llevaron, primero, a la estación de Guanabacoa, y a mí, al rato, me trajeron para la estación de Alamar, reparto donde vivo”.

El líder opositor detalló que una vez luego que los agentes lo llevaron hacia su casa le advirtieron que no lo iban a dejar salir si “expresaba cualquier intención de hacerlo o efectivamente salía”, pues ellos estarían ahí para impedirlo.

“En mi caso, no hablaron mucho, realmente yo no converso con ellos. David me comunicó que le dijeron que nosotros teníamos un plan para el día 11 de julio, lo cual es absurdo completamente”, expresó.

Los agentes de la policía política le hicieron saber a Cuesta Morúa que estarían vigilándolo “domingo, lunes y probablemente hasta el miércoles”.

Además de David D´Omni y Manuel Cuesta Morúa, numerosos opositores, activistas y periodistas independientes han sido sitiados, detenidos o interrogados en los últimos días. El objetivo: impedir cualquier intento de manifestación el 11 de julio.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.