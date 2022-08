Presentan en Miami documental sobre violaciones a la libertad religiosa en Cuba

MIAMI, Estados Unidos. — El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue escenario este jueves del estreno del documental Cuba Crucis: Fe y Libertades Individuales, dirigido por el escritor y periodista independiente cubano Yoe Suárez.

El audiovisual reúne testimonios de practicantes religiosos, así como de activistas que también han sido perseguidos en la Isla por su forma de pensar.

Yoe Suárez, quien llegó a Miami hace apenas tres días, aseguró a CubaNet que la grabación del documental comenzó en 2019 como una serie de entrevistas a practicantes y líderes religiosos en Cuba y que el mismo fue grabado casi en condiciones de clandestinidad.

Para su realización, Suárez se apoyo en un grupo de amigos que le brindaron asistencia en la filmación y edición de la pieza audiovisual

“Íbamos de un lugar a otro con el teléfono en modo avión para que la Seguridad del Estado no nos rastreara”, expresó el joven, quien ya cuenta con un recorrido de varios años testimoniando la realidad cubana con su trabajo como reportero.

Acompañaron a Suárez en la presentación del documental la activista Yoaxis Marcheco y el pastor santiaguero Alain Toledano Valiente, quien pasó al exilio el pasado mes de julio.

“En Cuba no existen libertades de ningún tipo, y menos las religiosas”, expresó Marcheco durante su intervención.

La activista religiosa, en su condición de perseguida en Cuba, pasó al exilio junto a su esposo, el pastor Mario Félix Leonard, quien dirige el Instituto Patmos. La familia de ambos sufrió en varias ocasiones el acoso de la policía política, que se tradujo en múltiples detenciones arbitrarias y constantes violaciones a su libertad de expresión, asociación y movimiento.

Por su parte, Alain Toledano denunció el ensañamiento del régimen cubano hacia los líderes religiosos que se oponen al comunismo.

“La dictadura no persigue personas, persigue ideas”, apuntó Toledano, quien también fue víctima del totalitarismo en Cuba.

El religioso cubano relató como en el régimen de la Isla desalojó en más de una ocasión a su familia. También resultaron demolidos los templos en los que Toledano realizaba su labor pastoral.

La presentación del documental fue impulsado por las organizaciones no gubernamentales Outreach Aid to the Americas (OAA), el Instituto Patmos, y Ia fundación Inspire America. El evento contó, además, con la presencia de reconocidas figuras del exilio cubano, como Diego Suárez y el propio pastor Mario Félix Leonard, entre otras.

