Presidente uruguayo denuncia represión en Cuba durante su discurso en la CELAC

MIAMI, Estados Unidos.- Durante la edición esta mañana de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creada por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2011, Miguel Díaz-Canel tuvo que escuchar las críticas de varios Jefes de Estado a su gestión. La el foro regional se convirtió este sábado en una tribuna para denunciar la falta de libertades y de justicia que impera en varios países de la región, entre ellos Cuba.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, denunció durante su intervención la represión y el irrespeto a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Este foro no significa ser complaciente, señor Presidente, y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela en opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo Lacalle.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, señaló: “La legitimidad democrática se va construyendo día a día, honrándola con nuestro actuar. No inmiscuyéndose en otros poderes, no manipulando la justicia. Yo quiero esto para toda la región. No hay otro camino que no sea la democracia”.

“Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, expresó el paraguayo.

Asimismo, Guillermo Lasso, mandatario de Ecuador, habló también de los derechos humanos y pidió libertad para los ciudadanos de la región.

“Libertad para nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia donde existan elecciones transparentes, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, dijo.

Díaz-Canel, entretanto, ripostó a las críticas que recibiera su gobierno por parte del presidente Lacalle Pou, quien terminó recitándole al cubano una estrofa de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en un himno por la libertad de Cuba dentro y fuera de la Isla.

“La mención a Cuba que hizo Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, pero lo cual el presidente Lacalle no mencionó”, dijo Díaz-Canel.

Y agregó: “escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700 000 firmas contra la ley que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojos (…) un paquetazo neoliberal”.

El uruguayo pidió la palabra para responder: “el presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación que obviamente no comparto y no son ciertos. Pero hay algo que es cierto. Que en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas, en mi país por suerte la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”.

Fue entonces que citó Patria y Vida: “Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente / quién les dijo que Cuba es de ustedes / si mi Cuba es de toda mi gente”.

“Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Si el presidente Lacalle quiere discutir cosas con nosotros le pedimos que propicie un espacio para discutir de frente a frente”, finalizó Díaz-Canel.

