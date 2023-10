Preso del 11J denuncia a oficiales del Combinado del Este por engaños en rebaja de sanción

LA HABANA, Cuba.- El manifestante del 11J Freider Ramírez Calzado, quien se encuentra prisionero en la cárcel de máximo rigor El Pitirre, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, denunció a dos oficiales del Combinado del Este —centro penitenciario donde estuvo antes de ser trasladado al actual— por haberlo engañado en lo referente al tiempo de rebaja de su sanción.

Ramírez Calzado, de 42 años y residente del reparto Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, dio a conocer vía telefónica desde la prisión que al momento de ser apresado trabajaba como albañil por cuenta propia.

El preso político señaló que se encuentra cautivo desde el 27 de julio de 2021. Inicialmente lo encerraron durante dos semanas en la Prisión de Jóvenes Ivanov, de máximo rigor, ubicada en el municipio Cotorro. Transcurrido ese lapso lo trasladaron hacia la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde permaneció por ocho o nueve días antes de ser transferido al Combinado del Este, también de máximo rigor, en el municipio Guanabacoa. Allí lo mantuvieron hasta el 6 de marzo de 2023, fecha en que fue trasladado hacia la 15-80, como también se conoce la prisión donde se encuentra actualmente.

El manifestante apuntó además que fue condenado a 10 años de privación de libertad por el falso delito de sedición. El juicio en su contra fue celebrado en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, con sede en la calle Carmen número 501 entre Juan Delgado y Goicuría, en el reparto Víbora. Asimismo hizo referencia a la petición fiscal inicial, que era de 20 años de cárcel por una serie de otros delitos, pero finalmente la sentencia fue fijada en la cantidad mencionada.

Ramírez Calzado denunció a dos oficiales del Combinado del Este por haberlo engañado en lo referente al tiempo de rebaja de su sanción. El manifestante explicó que durante una requisa efectuada en la compañía se le ocuparon dos cuchillas de afeitar desechables, algo que no viola las reglas de la prisión pues los internos lo tienen permitido. No obstante, por ese motivo lo llevaron a corte disciplinaria. Según el preso político, al preguntar si el incidente le afectaría en la rebaja de sanción, tanto el capitán Sierra, jefe de orden interior, como el primer teniente López, segundo jefe de unidad del edificio 3, le aseguraron que no, que a lo sumo le restarían diez o veinte días de la rebaja, pues la falta no era tan grave.

De acuerdo con el Reglamento de Cárceles y Prisiones, a aquellos internos que mantengan una buena conducta se les rebajarán dos meses por cada año de condena. Sin embargo, al indagar por el particular después de ser trasladado para El Pitirre, Freider Ramírez Calzado se enteró de que solo le constan dos meses de rebaja, pues los otros dos no aparecen reflejados en la computadora. El manifestante lamentó asimismo que también le negaron el cambio a régimen de mínima severidad a pesar de que, según afirma, durante los dos años de cautiverio ha mantenido buena conducta.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.