Prodal justifica sus “croquetas explosivas” y se ahorra las disculpas

MIAMI, Estados Unidos. – Este miércoles, la empresa productora y comercializadora de alimentos Prodal respondió en Twitter las quejas de varios internautas que pidieron explicaciones por las “croquetas explosivas” producidas y comercializadas por la entidad, y que han provocado quemaduras en el rostro y el cuerpo a varios cubanos.

“Es un error común al freírlas”, empezó Prodal. “El aceite debe estar a unos 180° (Celsius), la croqueta debe de estar a temperatura ambiente y no freír muchas a la vez. En el caso de la Croqueta Criolla al tener una masa más densa se abren con más ‘violencia’”, señaló la empresa que, no obstante, no pidió disculpas a las personas afectadas.

La respuesta no satisfizo a varios usuarios de Twitter, que pidieron mayores explicaciones a Prodal. “¿Por qué esa advertencia no está en la etiqueta? (…) ¿Se pasaron con conservante SIN 250?”, preguntó José Alberto (@josealberto_gc).

“¿Por qué no solo no se disculpan con los consumidores, ni siquiera les desean pronta recuperación? ¿Los van a indemnizar? Por cierto, el conservante SIN 250 tiene un nivel de toxicidad alto, ¿no creen que debe ser advertido el consumidor?”, agregó.

Por su parte, el usuario Dany del Pino Rodríguez (@DanydelPinoRod1) apuntó que la respuesta de Prodal le recordaba el “tema de las explosiones de las cafeteras en años pasados. Precisamente porque ambas (respuestas institucionales) intentan burlar nuestra inteligencia como población. Por favor, respeten”, pidió.

“¿Error? Las personas se queman y ¿¿¿les llaman error??? ¡En cualquier lugar del mundo la demanda fuera millonaria y ustedes tendrían que cerrar la empresa!”, cuestionó @FClarias.

Recientemente han transcendido en las redes sociales y los medios de prensa independientes los casos de varios cubanos afectados por las llamadas “croquetas explosivas”. Según denunció en Facebook el realizador audiovisual Abel Yadiel Arrieta Valdespino, un conocido suyo residente en La Habana, llamado Anselmo López Galves, sufrió quemaduras en el rostro por las que tuvo que acudir al hospital.

A raíz de la divulgación de los casos de quemaduras por las croquetas de Prodal, el artista visual Julio Llópiz Casal criticó a Prodal por justificar su producción de “croquetas explosivas” y desplazar la culpa a los consumidores.

“Si una croqueta explota, porque estaba congelada o porque el aceite y la candela no sé qué… no explota por problemas en la cocción, explota por problemas en la elaboración. Y esas croquetas no las hicieron los accidentados en sus casas, las hizo Prodal”, aseveró.