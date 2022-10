Profesora Alina López Hernández se niega a asistir a “entrevista” con la Seguridad del Estado

MIAMI, Estados Unidos. – La profesora Alina Bárbara López Hernández se negó a asistir este martes a “una entrevista” a la que fue citada por agentes de la Seguridad del Estado, informó la propia académica, también coordinadora de la plataforma La Joven Cuba.

“Vinieron a mi casa dos oficiales de contrainteligencia que me dejaron esta citación con fines de que asista a una entrevista a las 2:00 p.m. No lo haré”, dijo.

“No se trata de un problema de capricho, o de perreta infantil. Explicaré mis motivos. En Cuba se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos. Yo no me prestaré a ello. Creo necesario cerrar ese esquema”, explicó.

Más adelante, recordó que “Los órganos de contrainteligencia existen en otros países, pero su función es investigar y, una vez armada la trama de un delito, pasarlo a Fiscalía para una acusación formal. Si tienen modo de probar un delito en mi caso, háganlo. Yo no tengo nada que decirles, y tampoco nada de lo que quieran decirme lo aceptaré. Porque lo que ustedes quieren: que no ejerza mi libertad de pensamiento, expresión y reunión, es inaceptable para mí, como debería serlo para cualquier ciudadano e intelectual”, aseguró.

En las primeras horas de este martes, López Hernández avisó en su muro de Facebook que “por primera vez” la acababa de contactar telefónicamente “una persona, mujer, que se identificó como coronel de contrainteligencia para proponer una conversación en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA)”.

“Mi respuesta fue: yo no tengo nada que conversar con la contrainteligencia, si desean venir a mi casa serán recibidos. Les adelanto que el otro paso sería una citación oficial e iría con mi abogado llegados a ese punto”, apuntó.

Tras conocerse las acciones de la Seguridad del Estado contra López Hernández, numerosos cubanos se movilizaron en redes sociales para reclamar que dejaran en paz a la profesora cubana.

“Con indignación, leo que Alina Bárbara López Hernández está siendo citada por oficiales de la contrainteligencia. No sé cuáles serán sus razones, pero sí creo conocer la honestidad, profesionalidad y ética demostrada en estos años por la coordinadora principal de la plataforma La Joven Cuba, espacio donde además he publicado una docena de textos”, escribió el también profesor Gustavo Arcos Fernández-Britto.

“Cuando el país se deshace en pedazos, el aparato represivo se articula con mayor fuerza, apuntando hacia todo aquello que cuestione sus dogmas, supuestos principios y retóricas. Temerosos de todo, sin conciencia ya, de nada, son incapaces de ver al enemigo creciendo en sus propias filas. No son las palabras, ni los textos, culpables de la ruina de un país. Mucho menos sus autores. Ustedes mismos desde el poder absoluto se han encargado de ello. Apoyo total para Alina por su civismo, su sacrificio y su dignidad”, agregó el académico.

Por su parte, el reconocido actor Luis Alberto García Nova se preguntó: “¿Qué intentan ahora contra Alina Bárbara López Hernández? Mujerón cubano, advierto. Mente sagaz y lúcida. Profesora de las de sacarla a pasear. Vive y opina con civismo. Son sus armas”.

