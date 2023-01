Raicel Iglesias no estará en el Clásico Mundial: “Respeto a los que dieron el ´sí´, pero yo no caigo en ese juego”

MIAMI, Estados Unidos. — El lanzador cubano Raicel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, descartó su presencia en el quinto Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrollará el próximo mes de marzo.

En declaraciones al portal especializado Swing Completo, Iglesias dejó claro que el llamado de la Federación Cubana de Béisbol a peloteros cubanos que militan o han militado en organizaciones de Grandes Ligas ha sido selectiva, y que rechaza representar a un organismo que ha llamado “desertores” a varios de los atletas que abandonaron delegaciones oficiales para cumplir su sueño.

“Respeto a todos los que dieron el ´sí´, pero yo no caigo en ese juego. La Federación no llamó a todos los peloteros, solo llamaron a los que ellos les dio la gana”, sostuvo el derecho, que este miércoles cumplirá 33 años.

“La gente se pone a decir sobre la mezcla de la pelota y la política, pero cuando uno habla de un pelotero cubano y la Federación Cubana de Béisbol ya se está hablando de política”, añadió Iglesias, quien es natural de Isla de la Juventud.

El cerrador de los Bravos sostuvo que “en un Cuba donde estuvieran todos, sin diferencias con los que desertaron o no desertaron, ahí sí jugaría”.

“Yo vine con un objetivo a este país, a jugar pelota y a demostrar mi talento, estoy aquí feliz con mi familia. Los equipos de Grandes Ligas son los que le están dando de comer a mis hijos, no tengo que preocuparme por otra cosa. Lo que yo me gano en 15 días, no me lo va a pagar el Clásico Mundial en una semana, ni siquiera quedando campeón”, agregó el exintegrante de los Rojos de Cincinnati y de Los Ángeles Angels.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.