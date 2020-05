Rapero El Analista: “Me condujeron en tiempos de enfermedad a la unidad de policía”

VILLA CLARA, Cuba. – Omar Mena, rapero santaclareño conocido como El Analista, fue conducido en la tarde de ayer junto a su esposa Leidy Laura Hernández a la tercera unidad de policía de la ciudad al negarse a un cateo en plena calle.

En su perfil de Facebook, El Analista contó que lo trataron como si fuera un delincuente común.

“Me negué, porque no se puede aguantar más arbitrariedades ni permitir lo mal hecho, sin motivo aparente. Yo no tenía ni un solo bulto en la motorina. Me retiraron la documentación y me condujeron en estos tiempos de enfermedad a la unidad de policía.”

Leidy Laura, dueña y promotora del mayor refugio para animales abandonados que existe en Villa Clara tiene siete meses de embarazo y contó a CubaNet que en la unidad había muchas personas sin nasobucos. Al respecto, Omar Mena agregó: “Los responsabilizo de mi salud y la de una embarazada”.

Omar Mena, El Analista (Foto: Cortesía) Omar Mena, El Analista (Foto: Cortesía) Leidy Laura Hernández (Foto: Cortesía)

“Vi salir de la unidad a dos policías mujeres en el tiempo que estuve allí caminando sin nasobuco para la calle, como si nada. Se los dije y las dos se hicieron las sordas. Todos los días multan y hasta detienen a cualquiera que se lo baje, aunque sea un momento para respirar”, narró Leidy.

Los policías alegaron que debían registrar sus pertenencias, pues habían encontrado drogas en billeteras. Lo que hallaron en la bolsa de Omar fue 1/2 de frijoles y un pomo con alcohol desinfectante para las manos.

“Cuando pedí firmar el papel que daba constancia de mi detención el carpetero nos faltó el respeto y nos botó bajo el agua de un lugar al que no debíamos haber ido. Luego que pidiera ver al superior me tiró la reja en la cara y me negó su identificación para futuras quejas, dándome la espalda y dejándome bajo el aguacero. Basta de impunidad, impunidad que imitan de las grandes escalas”.

El rapero ya estaba en el foco de las autoridades de Santa Clara por su discurso en favor de la libertad artística en Cuba.

En agosto de 2019, El Analista había convocado a sus seguidores a formar parte de la campaña “La bandera es de todos”, impulsada por el artista Luis Manuel Otero Alcántara.