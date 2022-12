Recluso de Kilo 8 denuncia falta de asistencia médica en prisión

LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor de Kilo 8, el cual se encuentra ubicado en la provincia de Camagüey, el recluso Diosmar Izquierdo Lebrán denuncia la desatención de que es víctima por parte del personal y autoridades de ese penal.

Mediante una llamada telefónica, Izquierdo Lebrán indicó haber sufrido un infarto cerebral el 29 de marzo de 2022. Afirmó que al comunicarse con Servicios Médicos Nacionales le informaron que para poder hacerle los procedimientos médicos necesarios para su recuperación tenía que estar ingresado en un hospital.

En lugar de eso, sin embargo, se quejó de que desde hace meses las autoridades penitenciarias no solo lo mantienen en prisión sin la atención requerida, sino que tampoco le suministran los medicamentos prescritos, pues alegan que no hay.

De igual modo denunció que le suspendieron la fisioterapia debido a que comenzó a presentar inflamación y desde hace meses no lo han vuelto a llevar a las sesiones. Por este motivo ha pedido un andador con el cual comenzar su rehabilitación motora, no obstante, enfatizó, los militares no se lo han proporcionado a pesar de que en el penal hay uno disponible.

Por este motivo, sus familiares se vieron obligados a alquilar uno para intentar hacérselo llegar el día de la visita si las autoridades penitenciarias así lo autorizan, lo cual, según le advirtieron, puede no suceder.

Igualmente opinó que notificar de su situación a Servicios Médicos Nacionales fue en vano, pues aunque desde esa instancia telefonearon a la cabecera provincial, “no se resolvió nada”.

El prisionero, quien además sufre de hipertensión severa, lamentó que su presión arterial se ha visto muy elevada últimamente y ha vuelto a sentirse la boca acalambrada sin que las autoridades pertinentes le proporcionen asistencia de salud, como tampoco lo han hecho examinar por una comisión médica para concederle una licencia extrapenal por seis meses o un año.

El recluso confesó que debido a su mala salud “hay días que se baña y hay días que no”, así como que también ha habido jornadas en las que no ha podido ingerir otro alimento que agua con azúcar, pues la dieta específica indicada por el galeno debido a su hipertensión severa (sin grasa, sin harina, etcétera) es ignorada por las autoridades penitenciarias y el personal de la cocina.

Según puntualizó Izquierdo Lebrán, los militares alegan que no tienen nada de comer que sea adecuado para él, y a manera de ejemplo describió el menú del día anterior, consistente en fufú de plátano y mortadela, que él tiene contraindicada.

Diosmar Izquierdo Lebrán señaló que cumple una sanción de 28 años de cárcel. Según explicó, durante un intento fallido de salida ilegal peleó con un delator y este resultó muerto, por lo cual fue condenado por el delito de asesinato. Indicó también que en ocasiones anteriores se ha declarado en huelga de hambre y sed como recurso extremo para ser escuchado por las autoridades penitenciarias, que de otro modo lo ignoran ostensiblemente.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.