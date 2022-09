Recluso denuncia represión y desabastecimiento en cárcel de Manzanillo

LA HABANA, Cuba.- Desde la cárcel de Manzanillo, ubicada en la oriental provincia Granma, el prisionero Osvaldo Ramón Pérez Sondré denuncia que desde hace ya varios meses los reclusos enfermos y diabéticos no reciben la correspondiente dieta en ese centro penitenciario.

Pérez Sondré, de 52 años, señala que el 25 de agosto último telefoneó a Control y Legalidad de Establecimientos Penitenciarios (CLEP) para denunciar esa situación, así como para indagar los motivos del desabastecimiento.

De igual modo, continúa el recluso, aprovechó para denunciar que a mediados de 2022 el jefe de la prisión, teniente coronel Yohandry Pacheco Leyva, lo encerró 10 días en celda de castigo y además anuló los 60 días de rebaja de sanción que le correspondían por buen comportamiento, todo ello, según admitió el propio oficial, como represalia por haber denunciado al Tribunal Supremo Popular el mal estado y mínima ración de los alimentos que reciben los internos en ese penal, amén de otras violaciones.

Osvaldo Ramón Pérez indicó a CubaNet que con motivo de sus quejas se presentó en la prisión el 31 de agosto una fiscal que se identificó como Tatiana, quien según afirmó venía a investigar el caso.

Con respecto a la alimentación adecuada para los prisioneros necesitados, la funcionaria alegó que el país no tiene recursos para darles dieta a los presos enfermos. Añade Pérez Sondré que al recordarle que por estar encerrados los presos no tienen manera de procurarse su propia comida, por lo que era obligación del Estado garantizar su sustento, la mujer le respondió: “Bueno, mijo, eso es culpa del gobierno, no de nosotros”.

El recluso subraya además que en lo referente a su reclamación de los 60 días de beneficio anulados por el jefe de la prisión la funcionaria no le ofreció ninguna respuesta concreta sino meras justificaciones.

