Régimen «olvida» mencionar falta de ambulancias en nota sobre reciente muerte de joven habanero

MADRID, España.- El régimen cubano emitió una nota oficial sobre el reciente fallecimiento del joven Andy Agüero Barrios, cuya causa, la falta de ambulancias, fue denunciada por su madre, Maritza Barrios, a través de redes sociales.

Una nota de la Dirección Provincial de Salud de La Habana indica que a partir de la denuncia “se creó una comisión que procedió a investigar los hechos”.

“Se trata de un paciente masculino de 26 años de edad, con antecedentes de autismo y discapacidad visual secundaria a Neuritis Óptica Hereditaria (Enfermedad de Leber). El 24 de junio de 2022 presenta fiebre, diarreas y vómitos, siendo evaluado en el domicilio por el médico y enfermera de la familia, proponiéndose realizar ingreso hospitalario, a lo cual la madre se negó en dos ocasiones”, relata la nota.

“El día 13 de julio es valorado nuevamente por presentar deposiciones diarreicas, procediéndose a realizar estudios en el policlínico que resultan alterados y se decide remitir. Durante su estancia en el cuerpo de guardia recibió atención médica en todo momento, hasta ser trasladado por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas al cuerpo de guardia del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, donde es recibido por el equipo de guardia de la institución, agravándose su estado clínico y posteriormente presentó una parada cardio-respiratoria”, agregan las autoridades sanitarias.

La información indica además que “en visita realizada al domicilio se conoció a través de la información aportada por la abuela materna la insatisfacción con la calidad de la atención por el personal de la tripulación de la ambulancia que trasladó al paciente desde el policlínico hacia el hospital, lo cual fue comprobado durante la investigación realizada y en consecuencia serán adoptadas las medidas correspondientes”.

Sin embargo, la Dirección Provincial de Salud no hace referencia a la principal causa del fallecimiento: las horas de espera en que estuvo el joven sin que llegara una ambulancia para ser trasladado a un hospital. Tampoco comenta sobre la crisis con las ambulancias, denunciada en reiteradas ocasiones por los cubanos.

Maritza Barrios había explicado en Facebook que su hijo necesitaba una transfusión, pues tenía 6.3 de hemoglobina.

“La doctora está cansada de llamar para todos lados y no aparece una dichosa ambulancia. Vino una hace un momento (una ambulancia) con un caso y no se lo quiso llevar. (…) Se me va morir mi hijo. No tengo como llevármelo por mis propios medios. (…) Por favor necesito ayuda urgente, una ambulancia”, pidió desesperada en la primera publicación. Horas después confirmó el peor de los desenlaces.

La muerte del joven consternó a miles de cubanos dentro y fuera de la Isla, quienes volcaron en redes su indignación por lo ocurrido y enviaron a la madre innumerables mensajes de condolencias.

