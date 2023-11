Reportan accidente de tránsito masivo en Guanabo

MADRID, España.- En las últimas horas internautas reportaron un accidente ocurrido en la noche de este jueves en la Vía Blanca, La Habana, en el que estuvieron involucrados varios autos.

El siniestro ocurrió en el tramo de carretera entre la playa Boca Ciega y El Trébol, en Guanabo.

“Ahora mismo en este momento, gran accidente entre Boca Ciega y El Trébol, muchos carros implicados, Guanabo… Varios carros fueron loma (abajo) en dirección al mangle que está para el Itabo”, dijo la usuaria Janet Osoria, miembro del grupo de Facebook “Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas!”.

De acuerdo a comentarios, vecinos del lugar escucharon pasar varias ambulancias.

“Mira eso hasta dónde están los carros allá abajo”, se escucha decir a una mujer en un video compartido desde el lugar por Loidel Gaínza.

“¿Qué paso ahí?, pero por Dios si hay niños involucrados, ven que vienen subiendo. ¿Por qué no se detienen y brindan ayuda? ¿Por qué esperar la ambulancia? Son niños. Puede ser el familiar o conocido de alguien cercano. Qué dolor, o lo peor cercano a uno mismo. Ojo, no critico, solo me pregunto, Dios mío, ¿a caso no podríamos ayudarnos entre todos, auxiliar a esos accidentados? Eso es una ley”, dijo otra usuaria.

Hasta el momento de publicar esta nota se desconocen las causas del accidente y el estado de los involucrados.

Esta misma semana, un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Retrete Abajo, municipio Banes en la provincia de Holguín, dejó al menos 20 personas heridas.

En el accidente estuvo implicado un ómnibus Transmetro que trasladaba a trabajadores del sector turístico luego de que concluyeron su jornada laboral.

Los heridos fueron llevados al Hospital Clínico Quirúrgico “Doctor Carlos Font Pupo”, de Banes, y a centros asistenciales de la cabecera provincial.

A comienzos de este noviembre trascendió que en los primeros 10 meses de 2023 ocurrieron en Cuba un total de 6.965 accidentes de tránsito, un 12,8 % más que en el mismo periodo del año 2022, en el cual se contabilizaron 6.175.

Según cifras oficiales, durante esos 10 meses y a causa de dichos accidentes murieron 562 personas; cifra que, aunque trágica, mostró una disminución del 0,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

