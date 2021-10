Reportan escasez de gasolina en La Habana: “Se acaba enseguida y las colas son enormes”

LA HABANA, Cuba. – La crisis del combustible vuelve a hacerse presente en la capital cubana. Conos rojos ubicados a un lado de las bombas indican que los establecimientos de la red Cuba Petróleo (Cupet) en La Habana no tienen combustible desde hace varios días.

Durante un recorrido por la ciudad este domingo, un equipo de CubaNet pudo comprobar la existencia de largas filas de autos en los pocos establecimientos en los que había disponibilidad de combustible.

“Llevo más de cinco horas en la cola y esto no camina. Me quedé varado sin combustible porque hace varios días que no hay en ningún lugar, ahora pasé y vi la cola y aquí mismo me quedé sin gasolina, estoy empujando mi auto a ver si logro llegar y comprar, pero esto es un infierno”, declaró a este diario Camilo González, un chofer que se encontraba en la cola en un Cupet del municipio Boyeros.

En muchos lugares, directivos de la empresa han retomado la medida de solo vender combustible a los automóviles estatales debido a “que tienen prioridad”. La cuota para particulares en algunos Cupet ya ha sido restringida a solo 10 litros por auto y no se permiten tanques plásticos para llevar.

La gasolina de “alto octanaje”, conocida en Cuba como “Gasolina Especial”, es la más escasa de todas. Y según algunos choferes, “el diésel también se ha desaparecido y es muy difícil de encontrar”.

“Llevo la mañana entera dando vueltas y vueltas desde Santiago de las Vegas hasta la Ciudad Deportiva. Solamente había gasolina en el Cupet de Mulgoba. La cola tenía casi un kilómetro de distancia. Al final no pude comprar. Así llevamos varios días. Cuando sacan es poca, se acaba enseguida y las colas son enormes”, comentó Darío Herrera, chofer de una moto de gasolina que se encontraba en el lugar.

Este sábado la Corporación CIMEX, empresa estatal que opera buena parte de las gasolineras en La Habana, negó que se fuera a vender el combustible en moneda libremente convertible (MLC) a partir del lunes 1ro de noviembre.

La compañía emitió un comunicado en su página de Facebook alegando que las noticias publicadas en redes sociales sobre el tema eran falsas.

