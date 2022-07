Rescatan con vida a personas atrapadas tras derrumbe en Vocacional de Santiago de Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades de Santiago de Cuba lograron rescatar con vida a dos personas que habían quedado atrapadas entre los escombros de una estructura de la Escuela Vocacional Antonio Maceo de esa provincia que colapsó este miércoles, informó el periodista de CMKW Radio Mambí Irancito Suárez Vaillant.

De acuerdo a una publicación en Facebook que luego la emisora radial local compartió, Suárez Vaillant dijo que una primera persona había sido rescatada poco después del derrumbe, y había sido trasladada hacia el Hospital Provincial Saturnino Lora.

La otra víctima, identificada como Girardo Ortega Atencio, residente en esa ciudad oriental y que permanecía atrapada bajo los escombros, fue rescatada hace apenas unos minutos, según una publicación del periodista oficialista en la misma red social.

“Logran rescatar viva a persona atrapada en derrumbe ocurrido en el otrora Instituto Vocacional de Ciencias Exactas Antonio Maceo Grajalas”, escribió junto al video.

Durante las horas en las que estuvo sepultado por los escombros el hombre, aunque herido, mantenía comunicación con los rescatistas.

El derrumbe ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde de este 6 de julio, según el reportero, cuando “dos ciudadanos se encontraban sustrayendo de forma ilegal tiras de acero desde la estructura de una de las naves en el cuarto nivel”.

En las operaciones de rescate laboraron personal especializado en Rescate y Salvamento del Cuerpo de Bomberos, además de la Cruz Roja, medios pertenecientes al Servicio de Urgencias Médicas y representantes de la empresa Cubiza y los Servicios Comunales.

Al lugar de los hechos también llegaron autoridades del Partido Comunista de Cuba, el gobierno y el Ministerio del Interior, además de la Defensa Civil en esa provincia.

“Hace mucho debieron haber derrumbado ese centro que ya era ruina, pero nooo era demasiado trabajo, había que esperar que sucediera una desgracia (…) bien sabido era que esas situaciones de ilegalidad se estaban dando allí. Pero ahora todos se dan por enterado de que esto sucedía…”, reclamó una usuaria de Facebook ante la noticia de la tragedia.

“Como esas hay muchas escuelas en ese estado. Si no funcionan se destruyen lentamente. No le dan reparación capital porque no la utilizan, si no la cogen para cárceles. Hasta cuando se va a destruir mi país”, expresó otra.

