Richard Blanco: “He tratado de mantener una relación con la Isla, aunque es muy difícil”

MIAMI, Estados Unidos. – El poeta cubanoamericano Richard Blanco aseguró a la Voz de América que, cuando comenzó a descubrir Cuba a través del relato de sus padres, quería saberlo todo del país.

Blanco nació en España en 1968, pocas semanas después de que sus padres salieran de la mayor de las Antillas.

“Me enamoré de Cuba y quería saber todo de ese país. Y he tratado de mantener una relación con la Isla, aunque es muy difícil”, explicó.

“Mis memorias de Cuba son los cuentos, las fotos, las cartas que hablan de la familia de Cuba, pero sé que esas son las memorias de mis padres”, precisó durante la reciente entrevista.

“Siempre digo que la poesía misma fue la que me llevó a Cuba, a la Cuba de mis padres, y es por eso que intento ir cada cinco o seis años, porque es una experiencia muy bonita e interesante, y porque es una gran inspiración para mí”, comentó.

En uno de sus viajes, el poeta cubanoamericano pudo reencontrarse con sus raíces: “Ver la casita donde vivía mi abuela ―dijo―, caminar por las mismas calles que caminó mi papá o ver la central azucarera en la que trabajó mi abuelo, que por supuesto no era la Cuba que dejaron en 1967”.

Blanco fue el poeta escogido por el expresidente Barack Obama para leer una de sus obras en la segunda toma de posesión del exmandatario.

De esa forma, se convirtió en el quinto poeta en leer en una toma de posesión presidencial de Estados Unidos, así como en el primer inmigrante, el primer latino, la primera persona abiertamente gay y, en ese momento, la persona más joven en ser el poeta inaugural de Estados Unidos.

“La verdad es que no sé muy bien cómo me llega esa invitación porque nunca le he preguntado al presidente, pero prefiero seguir pensando en mi versión romántica: que su esposa (Michelle Obama) estaba en casa, en su biblioteca, leyendo mis poemas y se enamoró de mis poemas”, contó a la Voz de América.

