Saily González: “El 15N mucha gente saldrá a las calles”

VILLA CLARA, Cuba. ─ Saily González Velázquez, joven santaclareña fundadora de Amarillo B&B, primer hostal declarado “gay friendly” en el centro de la Isla, y creadora de la red FullGao, primer espacio coworking en Cuba, ha devenido en activista por la democracia y los derechos humanos. La también promotora de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N se vale de las redes sociales para expresarse e interactuar con diversos sectores de la sociedad civil. Sobre sus reclamos e intereses, CubaNet conversa con ella:

CN-¿En qué momento decides definirte cómo activista? ¿Qué te hizo declararte como tal?

Me defino como activista en el momento en que me doy cuenta de que, espontáneamente, estaba haciendo activismo en redes sociales. O sea, había cambiado mi discurso totalmente, ya no estaba hablando de emprendimiento, sino que estaba hablando casi exclusivamente de los derechos de las personas, sobre todo, motivada por la represión que sufrimos luego del 11 de julio: encarcelamiento, persecución, también hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. Realmente mi discurso se giró hacia allá. Creo que era lo justo. Ahora mismo creo, simplemente, que soy una activista.

CN-¿De qué se trata Amarillo y Medio?

Amarillo y Medio es una iniciativa que tiene la intención de educar, de formar, de ayudar a formar el pensamiento ciudadano, el pensamiento cívico, acá dentro de Cuba. Lo que nosotros hacemos son Spaces dentro de Twitter, aunque empezamos en ClubHouse y ahora estamos en Telegram. Se trata de que las personas puedan descargar con menor gasto de datos, también por S3, durante 24 horas. También estamos en redes sociales: una página en Facebook, un perfil en Twitter, desde donde las mismas personas de la comunidad han decidido crear contenido basado en esos Spaces, videos cortos que les puedan llegar a las personas sobre lo que estamos hablando.

Me gusta decir que Amarillo y Medio es una isla más de Archipiélago. Los principales temas que tocamos buscan el consenso entre los diversos sectores de la sociedad civil. Hemos invitado a personas de varios sectores de la oposición a estos Spaces y siempre la idea es buscar el consenso. Por otro lado, también tocar temas que le interesan a la ciudadanía, como lo es, por ejemplo, el financiamiento y el mercenarismo.

Amarillo y Medio tiene la intención de seguir. Nos gusta catalogarlo como el espacio de los indecisos, los que no asumen todavía una postura del todo política. O sea, nosotros creemos que, de cara a este cambio, las personas, para apoyar a uno u otro partido, tienen que tener las herramientas y la información para poder hacerlo, tanto como la cultura política, para que podamos vivir en democracia. Amarillo y Medio, al darse de cuenta de estas cosas, y no porque seamos los más brillantes, ha creado estos espacios. Tenemos una visión más larga y amplia, pero aún estamos sujeto a cambios porque somos muy nuevos.

CN-Háblanos del acoso en redes sociales

Existe un acoso bastante fuerte desde las propias instituciones. Me parece lamentable que el país esté dedicando recursos, con la necesidad de producir que tenemos en estos momentos, para este tipo de acciones que no es más que seguir difundiendo la mentira. Mi reacción ante ese acoso ha sido desmentir cuando he creído que es necesario. Entonces, trato siempre de no preocuparme demasiado, sino ocuparme.

CN-Decidiste cerrar Amarillo, un café que había obtenido bastante popularidad en Santa Clara. En entrevista a CubaNet hace un año y medio te referiste a las expectativas que tenías con FullGao y con el propio café. ¿Han cambiado esas proyecciones de emprendimiento?

Como dije en mis redes, la proyección con Amarillo B&B es reabrir cuando realmente podamos vivir con derechos, que podamos tener negocios y pensar y expresar de política y que eso no sea un delito en Cuba, y que no sea motivo para que hostiguen a mi familia, a mis empleados y a mi negocio. Además, será cuando tengamos derechos reales los emprendedores sin tener miedo de que los materiales y los insumos que conseguimos para nuestros negocios sean ilegales.

En el caso de FullGao, es un emprendimiento que puedo llevar yo sola, sobre todo porque no creo que vaya a haber una afluencia grande de turismo en Cuba. FullGao va a ser el emprendimiento que va a llenar en cierta forma el hueco económico que me deja Amarillo B&B. FullGao es un negocio enfocado en las personas que trabajan con el turismo y que es perfectamente viable en estos momentos, que puedo llevar sola, sin implicar a más nadie, sin poner en peligro a más nadie.

CN-¿Cómo imaginas el 15N y, en general, el futuro del país desde el emprendimiento?

El 15N imagino que mucha gente salga a las calles. Hay muchas personas con deseo de derechos aquí en Cuba a los que no van a lograr intimidar. Yo soy solamente una representación de las esas personas que quieren y piden lo mismo y que se sienten también solidarios con los presos políticos, los presos de conciencia.

El futuro del país desde el emprendimiento tengo la confianza de que pase por la liberación de las fuerzas productivas, una liberación real. No hablo de la reciente ley de Mipymes, en la que dejaron en blanco la mayoría de las necesidades reales que nosotros tenemos, porque no les interesa realmente el desarrollo de los emprendedores en el país. Nosotros realmente podemos acelerar el proceso de recuperación económica de Cuba con el ingenio que tenemos. Es evidente cuando un cubano llega a otro país y enseguida levanta y prospera, incluso aquí hemos demostrado tener una capacidad de inventiva tremenda sin apenas recursos.

CN-¿Cómo ha sido la posición de otros cuentapropistas con respecto a tu activismo?

La mayoría de los negocios particulares se han mantenido en silencio, una posición que entiendo pero que no me parece digna. Lo entiendo en la medida en que vivimos en un país en el que no existen formas legales para conseguir los insumos que uno necesita para sus emprendimientos, o sea: todo hay que conseguirlo en el mercado negro. Varias de las actividades que nosotros realizamos lindan con la ilegalidad porque hasta el momento no teníamos una ley que nos protegiera o nos respaldara a los emprendedores como esta de ahora. Si todos operamos en los límites de la legalidad o algunos con materiales ilegales, pues lo lógico es que necesites callar.

Hay un negocio, en particular, que me gustaría mencionar, que fue un caso aislado: Maní Bormey, que en lugar de mantenerse en silencio decidieron hacer todo lo contrario a lo que hago yo, incluso atacarme cuando hicieron el acto de reafirmación revolucionaria. Lo digo en el sentido de que todo el que se oponga en estos momentos a la marcha en Santa Clara se me opone a mí. Todo el que diga que la marcha está movida por intereses mercenarios, por intereses de intervención, está difamando contra mí.

CN-¿Has sentido temor en algún momento?

Por supuesto que sí, pero yo creo totalmente en la justeza de lo que estoy haciendo, en la necesidad de lo que hago. Creo que es el momento definitivo de hacerlo, no de aquí a cinco años. Es este precisamente y eso me da más valor. Yo creo que seremos algunos, como ha ocurrido siempre en Cuba, los que tendremos que levantarnos antes, y otros que se levantarán después. Lo que sí me siento es muy acompañada por la comunidad de Amarillo y Medio, por la comunidad de Archipiélago y por la que se ha creado en mis redes sociales.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.