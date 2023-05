Seguridad del Estado pospone interrogatorio a reportero que cubrió protesta en Caimanera: “Me dijeron que me retirara”

MIAMI, Estados Unidos. — Yeris Curbelo Aguilera, reportero de la agencia independiente Palenque Visión que entrevistó a familiares de las cinco personas detenidas en las manifestaciones en Caimanera (Guantánamo), no fue interrogado este lunes, pese a haber recibido una citación de la Seguridad del Estado de ese territorio.

“Me dijeron que me retirara, que me fuera, que no me iban a atender porque estaba reunida la Seguridad, que me llamaban más tarde, y hasta el momento no me han molestado”, declaró el comunicador a CubaNet.

En ese sentido, Curbelo Aguilera dijo desconocer las causas por las que no fue entrevistado.

“No sé. Quizás por la presión que tienen debido a los reportes en los medios internacionales. No sé. No me han molestado más. Esperemos que no lo hagan en los días posteriores”, indicó el reportero.

En la noche del pasado domingo, el jefe de la Seguridad del Estado en Caimanera, teniente coronel Yosvany Laffita, se presentó en el domicilio de Curbelo para citarlo a interrogatorio. El oficial le dijo que ya tenían conocimiento de la entrevista que había realizado a las madres de los manifestantes detenidos y de los reportes que había estado dando a la prensa independiente y extranjera.

Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, aseguró a este diario que Yeris Curbelo es una persona muy conocida en Caimanera y llamó a no perder de vista su situación.

“Yeris Curbelo es una persona que tiene aquí liderazgo; es muy querido por la gente; tiene varias prisiones políticas; ha pagado muy caro el precio de revelarse contra la dictadura”, explicó Rodríguez Lobaina.

Con gritos de “Patria y vida”, “Libertad” y “Vivan los derechos humanos” pobladores del municipio de Caimanera tomaron las calles el pasado sábado para manifestarse. Las protestas comenzaron alrededor de las siete de la noche y se mantuvieron por unas dos horas.

La manifestación fue sofocada violentamente por un escuadrón de tropas especiales del Ministerio del Interior (MININT), conocidas como Boinas Negras.