Seminarista católico multado por intentar llegar a la sede del MSI

LA HABANA, Cuba.- La policía política impuso este martes una multa de 500 pesos a Izuan R. López Martínez por “propaganda enemiga”. El seminarista católico intentó pasar el cerco militar para llegar hasta Damas 955, en La Habana Vieja, en donde se hallan cinco activistas en huelga de hambre y sed desde el miércoles último.

“Cuando iba llegando a la esquina de la Sede del Movimiento San Isidro, dos oficiales que se identificaron como de la Seguridad del Estado me interceptaron y me dijeron que no podía entrar a la Sede sin un permiso de Caridad Diego, la del Comité Central, y acto seguido llaman a una patrulla y me ponen la multa de 500 pesos cubanos por no sé qué cosa de circulación y por propaganda enemiga, según ellos”, declaró a CubaNet López Martínez.

El seminarista se proponía visitar a los activistas del Movimiento San Isidro (MSI) en huelga, rezar por ellos y asistirles espiritualmente.

“Es vergonzoso que ni a los religiosos nos permitan ir a ver a los hermanos en huelga (…) pero la multa me imagino que fue por yo estar reconocido como opositor para ellos, pues pertenecí al Partido Pro-Derechos Humanos de Cuba Andrei Sajarov y apoyaba mucho a las Damas de Blanco y a José Daniel Ferrer”, explicó.

Este lunes a varias hermanas de la denominación religiosa Hijas de la Caridad les impidieron igualmente el acceso a la sede del MSI. Ellas se disponían a asistir humanitaria y médicamente a los huelguistas.

Hasta el momento, las explicaciones dadas a estos católicos es que deben solicitar antes un permiso de Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC).

Sobre un posible pronunciamiento de la Institución sobre lo que está sucediendo con el MSI, López Martínez se muestra dudoso: “hay mucho miedo entre los católicos y Obispos en Cuba y también muchos de esos católicos y Obispos apoyan al régimen; la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba no se pronuncia a favor del pueblo ni de la oposición”.

Desde el 18 de noviembre, varios activistas del MSI se declararon en huelga de hambre, forzados por el cerco de la SE a la sede de la organización, pues les impedían la entrada de suministros.

Días antes, se manifestaron pública y pacíficamente, mediante lecturas de poesía, a las afueras de la estación policial de Cuba y Chacón, para exigir la libertad de Denis Solís. Este integrante de la organización fue condenado, en juicio sumario, a ocho meses de privación de libertad por un supuesto delito de desacato.

Hasta la fecha, se hallan en huelga de hambre: Iliana Hernández, Esteban Rodríguez (6 días) y Katherine Bisquet Rodríguez (72 horas). En huelga de hambre y sed: Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo (6 días).

“Yo sé que por mis actos cristianos, que he hecho independiente, me pueden hasta expulsar del seminario, pero no me importa porque primero están mis principios y la libertad de Cuba”, afirmó López Martínez.

Según Izuan R. López Martínez, desde la Iglesia Católica se está negociando con Caridad Diego para asistir a los huelguistas, pero “yo no hago eso pues no trato con los esbirros de Castro ni necesito su permiso pues es un derecho mío”, afirmó.

La Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del CCPCC se creó en 1985. Hasta ese momento, el Registro de Asociaciones, bajo la dirección de Luis Felipe Carneado, había sido el vehículo de mediación entre las instituciones religiosas o fraternales y el régimen cubano. Carneado se mantuvo al frente de la Oficina hasta su fallecimiento, en 1993. Desde entonces, ha sido Caridad Diego la encargada de su regencia.

Las instituciones religiosas y fraternales, reconocidas por esta Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del CCPCC, en muchas ocasiones se ven obligadas a negociar cuestiones como visas o incluso ayudas humanitarias que lleguen al país.

