Silverio Portal: “seguiré siendo un activista por los derechos humanos de por vida”

MIAMI, Estados Unidos.- Silverio Portal Contreras fue puesto en libertad este martes 1ro de diciembre, luego de dos años de prisión, por una licencia extrapenal otorgada debido a su delicado estado de salud. “Estaré por el término de un año libre, según me dijeron de acuerdo a los reglamentos que tiene el sistema de cárceles y prisiones, medicina legal y el juez de prisión. Esto por la isquemia cerebral, el infarto cerebrovascular y la hipertensión, además el médico me dijo que el corazón me creció”.

En una entrevista exclusiva con CubaNet, Portal Contreras contó que se sentía nervioso y extraño, pues “estoy pasando por momentos críticos de mi vida. Si no sigo las indicaciones que se me han dado los médicos la hipertensión puede provocarme nuevamente otra isquemia cerebral o un infarto y puedo morir”, relató.

Apenas 24 horas después de abrazar su libertad Silverio Portal solo piensa en cuidarse y tratar de recuperarse, “quiero hacer todo lo posible para recuperar mi salud”.

Asimismo, asegura que pesar del encarcelamiento y de las limitantes por su salud sus pensamientos siempre serán los mismos, “porque yo no puedo cambiar mis ideales por nada ni por nadie. Yo soy activista de los derechos humanos y sigo siendo eso, un activista por los derechos humanos de por vida”, aseguró.

El preso político contó a las cámaras de CubaNet que en las cárceles cubanas hay personas de todos los estratos y preparación profesional. “Académicos, abogados, licenciados, gerentes de empresas, coroneles, había incluso uno que era un general desmovilizado. Ahí hay gente de todo tipo, incluso médicos”.

Silverio Portal Contreras, de 72 años, fue condenado en 2018 a cuatro años de prisión por los cargos de desorden público y desacato, luego de protagonizar una protesta pacífica con un cartel que decía “No más muertos por derrumbes”.

Durante el tiempo que pasó en prisión, el opositor sufrió un infarto cerebrovascular, dos isquemias transitorias, la pérdida de la visión de un ojo tras una golpiza y la pérdida progresiva de la visión del otro debido a la diabetes que le fue diagnosticada en prisión.

La prensa independiente, activistas y organizaciones por los derechos humanos dentro de la isla y fuera de ella se hicieron eco de su caso y visibilizaron su situación. Por ello Silverio Portal dice que no tiene como agradecerles.

“Fue intensa la presión, la prensa independiente mostró lo que me había pasado e hicieron campaña por mi liberación. Estuve en todo momento en redes sociales gracias al periodismo independiente, y no tengo como darles las gracias”, señaló.

“El periodismo cubano independiente no tiene miedo de decir la verdad, se va por encima del oficial y denuncia la realidad, lo que pasa con los presos, la necesidad que está teniendo este pueblo, las injusticias del gobierno, que vive a costas de un pueblo humilde que no tiene una gota de tranquilidad”.

Finalmente, Silverio Portal denunció la presencia de Miguel Díaz-Canel en el Parque Trillo y su campaña para desacreditar al Movimiento San Isidro y a los jóvenes cubanos, a quienes acusa de contrarrevolución.

“Apoyo al Movimiento San Isidro y a todos lo que salgan a denunciar al régimen. Esta generación no tiene nada que ver con las generaciones más viejas. Y lo que ha sucedido ha hecho que las personas abran los ojos, ya el cubano piensa como vive, y no es el de los años 70. Los cubanos ya no quieren perder la vida en alta mar, ya dijeron basta”, sentenció.

