Soñar no cuesta nada, si es que no estás en Cuba

LA HABANA, Cuba.- No sé de alguien que no soñara alguna vez, al menos en la infancia, con alcanzar una estrella. No sé de alguien que no tuviera un sueño recurrente, un deseo que podría convertirse luego en obsesión y hasta quitar el sueño. Creo que todos hemos tenido sueños y que ha sido muy diverso lo soñado. Algunos sueñan una casita y un jardín lleno de geranios, con una familia hermosa y saludable. Soñar no cuesta nada, se dice en Cuba, pero yo siempre acoto: “Soñar no cuesta nada, si es que no estás en Cuba”.

Y es que en Cuba los sueños cuestan caro, y existe un sueño recurrente, obsesivo casi, que puede ser muy elevadísimo, y en ese sueño siempre está el viaje y el camino largo, proceloso, que nos lleva a lejanas geografías después de cruzar el cielo tras sobrevolar mares y montañas. Y nuestros sueños muchas veces se resuelven en el sueño, y quedan siempre así, como sueños, pero a veces no. En algunos casos persisten, permanecen para siempre, incluso después de uno y mil fracasos.

Siempre está allí la estrella que se hace más y más y brillante, mientras que el suelo que pisamos se hace oscuro, pantanoso, pestilente, y por eso quedamos siempre mirando a la estrella, haciéndole reverencias y pataleando en el fango que pisamos, y hasta convertimos el fango en tango, y sufrimos, y lloramos, como suele suceder en el tango, pero continuamos mirando al firmamento, a la estrella más brillante, que no siempre se llama Arturo, como bautizara Reinaldo Arenas a la suya.

Muchas veces, como yo hago ahora, escribimos y escribimos y escribimos, queriendo atrapar la estrella; y la relatamos para hacerla más visible, y quedamos sin reconocer que lo mejor sería conquistar el suelo que pisamos, que sin dudas es nuestra mejor estrella. Los cubanos hemos pasado más de sesenta años buscando la estrella más brillante, solo que la mayoría de las veces no entendemos que estamos posados encima de ella, que todo cuanto precisamos es conquistarla, hacerla nuestra para siempre.

Los cubanos buscamos casi siempre en otra parte, algunas veces en geografías cercanas, pero cuando estas se tornan inaccesibles nos arriesgamos también a conquistar las muy lejanas y, peor aún, tan desconocidas que ni siquiera antes las mencionamos. Yo mismo recibí hace dos días un mensaje de alguien muy querido que me advertía: “Estamos en Macedonia”, y me quedé tan triste, y no porque estuviera en Macedonia; mi angustia tenía que ver con el hecho de que fuera a buscar la vida en geografías lejanas y para él tan desconocidas. Yo solo me atreví a responder: “Que lejos estás!”, pero él me respondió: “Estoy más cerca!”

Estar en Macedonia debe ser algo grande, si es que uno sigue los rastros de Alejandro Magno, pero si las motivaciones son otras, si los riesgos a los que se enfrentan tienen que ver con la libertad y el bienestar, si la culpa es de las miserias, entonces “se le paran los pelos de punta hasta al más pinto de la paloma”. Es tremendo pagar un pasaje a Rusia de ida y vuelta, aun sabiendo que no se pretende hacer la vuelta. Es tremendo dejar la Rusia atrás para desandar a pie, y en medio del frío, sin saber cómo comunicarse en caso de emergencia, si se reconoce antes de emprender el camino que cualquier señal aparecerá en alfabeto cirílico ruso y en otras “lenguas extrañas”.

Es triste que muchos de esos cubanos no supieran antes que existía un país que se llamaba Serbia, que lo reconocieran solo cuando tuvieron que enfrentar el mapa que les indicaría esos puntos de la geografía europea por donde debían pasar, y luego seguir y seguir, con el deseo de llegar a España atravesando extrañas y largas leguas y extrañas lenguas para conseguir una vida mejor, para conseguir la libertad que, siempre creo, debieron encontrar aquí, lucharla aquí.

Cuba está regada por el mundo, y eso hoy le resulta conveniente al muy malvado gobierno comunista. Cuba tiene ya uno de los exilios más grandes de todo el mundo, uno de los más más numerosos de la historia, y ya dura algo más de sesenta años, y parece que seguirá creciendo, que seguirá regándose por todo el mundo. Y pareciera que nos robaron la memoria para acabar también con nuestra posibilidad de cuestionar. El gobierno nos enseñó, más bien nos obligó, a resignarnos, a comulgar.

Y en cada uno de esos momentos en los que estuvimos cansados de acatar, la solución que se les ocurrió a los poderosos fue hacer visible la posibilidad de marcharse. Y ahí estuvo Camarioca, estuvo Mariel y el éxodo tras el Maleconazo… Y llegó también el 11J y el 20N, que pusieron en alerta al poder, que entendió que no había tenido momentos peores que estos, y que no bastaba Rusia para que a través de ella llegáramos a algún destino europeo y sacarle un poco de presión a la olla.

Los comunistas entendieron que estábamos hartos del mensaje y también del mensajero. Los comunistas entendieron que Estados Unidos no iba a abrir las puertas otra vez y encontraron una nueva solución en Centroamérica. A fin de cuentas ya estaban usando esa vía, no fueron pocos los que viajaron a Sudamérica tratando de escapar, tratando de llegar luego al Norte, pero no todos los gobiernos de la región estaban dispuestos a abrir sus puertas infinitamente a quienes los usaban sólo como trampolín, porque eso es quizá hasta humillante para esos gobiernos y países.

También eran muchos los que pensaban dos y tres veces en esa opción y terminaban desechándola, y se manifestaron, y se opusieron. Y los comunistas mirando como hervía el agua y se ablandaban los frijoles blancos, negros, colorados, incluso los garbanzos, los chicharos más duros. El gobierno mirando el 11J, el 20N, y suponiendo que la olla seguiría tomando fuerza con tanto fuego que la acosaba desde abajo.

Y apareció entonces un satélite, que aunque parezca increíble Cuba tiene unos cuantos. Y ahí entró al juego Nicaragua, estratégicamente mejor situada, al menos esta vez, que Venezuela. Y Daniel Ortega estuvo dispuesto a pagar sus deudas, y Rosario, la Murillo, desplegó cada una de sus cuentas, las regó por el piso y apoyó al maridito; y así parece que “se armó el muñeco”. Así encontró Canel una manera de salir del aprieto.

Y ya veremos la avalancha de cubanos viajando a Nicaragua, para cruzar luego a Honduras, y luego llegarán a Guatemala los que salieron de la isla caribeña “Guatapeor”, y esos “guatapeoreños” entrarán a México quizá con la anuencia del obrador López, y de ahí pa’ arriba, hasta la frontera con “La Yuma”, la tan añorada por muchos cubanos, la que esperemos no se preste para el juego y no deje entrar a esa avalancha de cubanos inconformes que no son capaces de mostrar en Cuba sus inconformidades.

Y sí, la olla tiene mucha presión, y si consiguen quitar la válvula podrían “salirse con la suya”. Este es, sin dudas, el momento de ser el agua caliente de la olla, de ser el vapor de agua, de ser el chícharo, el pellejito del chícharo, que podría tupir la válvula de la olla y reventarla. ¿Imaginan el reguero de chícharo, el embarro que llega al techo? ¿Imaginan? “Imagine all the people/ Livin life in peace”. ¿Seré acaso un soñador? Imagine, suponga, conjeture…

ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

