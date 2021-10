SOS migrantes cubanos en Grecia: “Ya no sabemos qué hacer”

MIAMI, Estados Unidos. – Desde el pasado jueves 28 de octubre cientos de migrantes cubanos permanecen varados en Grecia a la espera de una solución que los saque del limbo en que se encuentran. Ese día, muchos de ellos fueron desalojados de forma violenta del aeropuerto de Zacinto (isla griega ubicada en el mar Jónico) y conducidos a una estación de Policía para las verificaciones migratorias de rigor. El incidente desató la enésima crisis de este tipo que implica a ciudadanos de la isla caribeña, quienes, desprotegidos y con recursos limitados, escapan en masa de los desmanes del comunismo castrista.

“La mayoría de nosotros estamos desesperados”, declaró a CubaNet Yumy Romero, una de las cubanas que permanece varada en Grecia. Ella llegó a ese país junto a su esposo hace dos meses con el objetivo de viajar a España, donde los recibiría un familiar. Sin embargo, ninguno de los dos tiene visado Schengen, hecho que, de momento, no ha pasado desapercibido para los oficiales de aeropuerto griegos.

“Hemos comprado boletos de avión en 12 ocasiones, pero no hemos podido llegar a nuestro destino. Ya es un poco desesperante la situación, pues aquí no nos quieren dar asilo y tampoco nos permiten trabajar para poder seguir costeando los pasajes, la renta, la comida, etc.”.

La esperanza de Yumy y su esposo es que fallen los controles migratorios –como ya ha ocurrido con otros cubanos– y puedan, finalmente, viajar a España. Sin embargo, el incidente del pasado 28 de octubre podría poner sobre aviso a las autoridades y ello repercutir en un reforzamiento de los protocolos de viaje establecidos.

“Tenemos miedo que tomen represalias con nosotros ahora cuando intentemos volar nuevamente”, dice Yumy, quien, de un momento a otro, regresará junto a su esposo a “probar suerte” en algún aeropuerto griego.

“Por lo general, cuando los oficiales me revisaban el pasaporte y veían que no tenía visa me sacaban de la fila y me decían que no podía volar. Me devolvían el pasaporte y me permitían retirarme. Y así lo fui haciendo una y otra vez. Pero a raíz de lo que pasamos el día 28 ya tenemos miedo hasta de volver a sacar pasajes”, confiesa.

“En mi caso, tengo un familiar en España me saco la cita para la solicitud de asilo. Con esa cita fui al aeropuerto y la presenté para ver si así me dejaban volar, pero ni con eso”, agregó.

Pese a que el panorama se muestra harto complejo, Yumy Romero no pierde las esperanzas de salir de Grecia.

“La posibilidad de que podamos volar sin tener visados existe. Esa posibilidad está y es real, pues ya muchos lo han logrado. Es solo cuestión de que ese día la chica que te recibe el boleto de avión no te mire mucho el pasaporte y así puedes abordar”.

La mayoría de los migrantes cubanos varados en Grecia arribó a ese país procedente de Rusia, una de las pocas naciones que no exige visado a los ciudadanos de la Isla. Los caribeños utilizan al país helénico como puente hacia territorios de la Unión Europea.

Pese a que la situación de los cubanos en Grecia es insostenible, los migrantes confían en no ser deportados a Cuba ya que no existe acuerdo de deportación entre ambos países.

Por tal razón, Yumy Romero y otros tantos descartan, al menos de momento, moverse por tierra hacia otros países.

“La posibilidad de viajar por tierra existe, pero a riesgo de que nos detengan en otro país que sí tenga tratados de deportación con Cuba”.

Sobre los sucesos del pasado 28 de octubre, Romero precisa que la mayoría de los cubanos que estaban en el aeropuerto ese día ya se encuentran en libertad (algunos con carta de deportación), mientras que un pequeño grupo continúa detenido sin que todavía se sepa el porqué.

La migrante denunció que los cubanos varados en Grecia no han sido atendidos por ninguna autoridad, lo que los pone en una situación de total indefensión.

“La mayoría de nosotros no tenemos los conocimientos sobre a dónde ir, a quién dirigirnos, dónde pedir ayuda. Esto es algo muy nuevo para todos, pues en Cuba vivíamos con los ojos vendados antes el mundo”.

En ese sentido, Romero envió un mensaje a la comunidad cubana en el exilio y a organizaciones internacionales en busca de ayuda y visibilidad.

“Queremos que entiendan que muchos de nosotros no está en esta situación por problemas económicos. Muchos tenemos familias en varias partes de Europa y Estados Unidos que nos ayudan monetariamente. Gracias a ellos es que podemos hacer esta travesía. Solo deseamos estar con ellos para poder empezar una vida”.

