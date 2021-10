Tarea Ordenamiento, la otra pandemia

LA HABANA, Cuba. – “Murillo reapareció. Lo guardan y lo sacan cada vez que les conviene para dar las malas noticias y seguir exprimiéndonos. Lo digo y no me importan las consecuencias, porque nos les importa el pueblo”, decía una anciana negra al constatar la subida de precios de día en día en la colita del agro cooperativo. Los mercados estatales están semivacíos, con la calidad y precios al galope con los de las “otras formas”.

Un señor con pelo blanco respondió que ellos con sus caras risueñas, grandes barrigas, pelos de última moda, magníficas casas, freezers llenos, autos, e hijos con bares, restaurantes y alojamiento rentados a altos precios, y doradas pieles en los balnearios exclusivos, demuestran como quieren al pueblo. “Más bien, como se sirven de nosotros”, contestó alguien. Nadie respondió con consignas revolucionarias, como había que hacer años atrás. Estas personas son precisamente aquellas que han pasado 62 años aportando el sacrificio para tener un país próspero y una vida digna.

La sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) se desarrolló los días 27 y 28 de octubre con amplia exposición de la situación económica hasta septiembre del presente año, y los resultados de la Tarea Ordenamiento, o sea, de la unificación monetaria y cambiaria iniciada en enero.

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación, apenas es la cara visible de las duras directivas económicas de Raúl Castro y las malas noticias del gobierno de continuidad. Al parecer, la Tarea Ordenamiento es un éxito para las empresas estatales, pero no sigue el diseño de las sabias comisiones y la profusión de datos computarizados para el cubano de a pie, que es mayoría. El directivo, sonriente, dijo que la principal crítica de la población es que después de la aplicación de la Tarea de Ordenamiento está peor que antes, pues los aumentos de salarios quedaron muy por debajo de los incrementos de precios. La inflación prevista sobrepasó con creces la canasta básica diseñada para asumir todas las necesidades fundamentales. Pero eso no se resolverá hasta que se pueda incrementar la oferta de mercancías, lo que depende del aumento de su producción, de la eficiencia de las empresas, que aprovechan poco las medidas de autonomía. Se trata de una verdad de Perogrullo. El problema es que no mostró el diseño de cuándo se logrará. Solo expuso que existen 752 empresas que incumplen la productividad (40%) debido al déficit de recursos materiales y financieros y la situación generada por la COVID-19.

En las explicaciones de Murillo se evidencia el dejar hacer en la escalada de precios, pues reconoció lo sabido e incluso expuesto por Fidel Castro en la década de 1980, que los precios topados fomentan el desvío de las producciones hacia las ventas ilícitas. Importante es la naturalidad que mostró respecto al mercado informal de divisas, con el reconocimiento de que “la brecha cambiaria se acrecienta a niveles superiores a la etapa anterior al ordenamiento. En estos momentos se calcula la tasa de cambio en 38 CUP (62 CUP-24 CUP = 38), 1 USD = 62 CUP, 1 EUR = 77 CUP, 1 MLC = 66 CUP”, expuso.

Desde 2019, las remesas han caído estrepitosamente, con grandes afectaciones a la población que compensaba los salarios y pensiones, y los altos precios, así como los miles de millones de dólares colectados por el gobierno. Las tiendas de venta en Moneda Libremente Convertible (MLC), las aspiraciones de emigrar y la escasez han disparado el valor de las divisas, que las autoridades saben que se esconderán más si persiguen la tenencia y los cambios. Sin embargo, en cualquier momento esa postura podría cambiar.

Como bondades de la Tarea Ordenamiento, el directivo planteó el incremento de la búsqueda de empleo, dado que se han creado condiciones para que el trabajo se convierta en la fuente principal de ingresos. Asimismo, recalcó las repercusiones positivas de la aprobación de las Mini, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), así como la importancia de su encadenamiento con las empresas estatales y otros actores económicos.

Habrá que analizar otros asuntos económicos expuestos en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como las intervenciones de Alejandro Gil Fernández, vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, y los dictámenes de las comisiones.

La Tarea Ordenamiento iniciada en enero de 2021 ha profundizado el caos en la economía de Cuba y la pobreza entre los cubanos. Es la política de choque que Fidel y Raúl Castro aseguraron que no se implantaría. A pesar de todos los datos expuestos por Murillo y otros ejecutivos, el gobierno no reconoce el desastre causado por ella, solo justifica su mala gestión con la COVID-19 y con las medidas de Trump, continuadas por Biden.

La pandemia económica no tiene fecha de caducidad. Al parecer, las autoridades aspiran a que los cubanos aprendamos a vivir con ella al igual que con el coronavirus.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

