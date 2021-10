“Te revisaban hasta los audios de los chats de WhatsApp”: así coaccionó el régimen a manifestantes del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — El joven tuitero cubano Ariel González Falcón, mejor conocido en redes sociales como “Yo uso mi nasobuco”, reveló varios de los pasajes represivos sufridos el pasado 11 de julio, fecha en la que miles de cubanos se lanzaron a las calles de la Isla en contra del régimen castrista.

González Falcón, de 21 años, fue uno de los miles que se lanzaron a las calles. En su caso, a exigir cambios de manera pacífica. Fue ese día que experimentó por primera vez el rigor de la represión.

El joven hizo acto de presencia en la manifestación de Malecón y Galiano, que fue, junto a la marcha del Capitolio, la más multitudinaria de las que tuvieron lugar en la capital durante el 11J.

González Falcón aseguró que uno nunca llega a naturalizar la represión y que, en su caso, fue duro enfrentarse al abuso de las autoridades.

“De pronto uno no se lo cree; entras como en un shock; comienzas a negarlo (…). Uno no puede creer que te vaya a pasar lo mismo que les pasa a todos esos muchachos que llevan meses presos, años presos, que pierden una parte de sus vidas muy importante por hacer lo que tú hiciste”.

“El tuitero, que actualmente se encuentra en España, contó además cómo la policía política coaccionaba a los jóvenes que eran detenidos para que les ofrecieran la clave del teléfono.

“Estando allá adentro te coaccionaban y te decían, simplemente, que si no les dabas la clave del celular podías estar ahí hasta que decidieras colaborar”.

En ese sentido, González Falcón dijo conocer los casos de amistades que pasaron 30 días en prisión.

“Ellos te lo revisaban todo. No es que iban a la galería a ver si tú habías grabado un video; es que te revisaban hasta los audios de los chats de WhatsApp”.

Ariel González Falcón también ha sido de los miles de jóvenes que vieron interrumpida su carrera por causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ese impase lo llevó a hacerse un nombre en redes sociales con el proyecto “Yo uso mi nasobuco”.

“En Cuba no existe este modelo de clases no presenciales; funciona muy mal; es pésimo. Entonces, me vi perdiendo el tiempo sin hacer nada en mi casa y se me ocurrió hacer algo paralelo. Por suerte esto tuvo un impacto, una visibilidad”.

