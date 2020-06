Transformista cubano denuncia falta de atención en hospitales de La Habana

[embedded content]

LA HABANA, Cuba. – “Que más nadie me vuelva a decir a mí que aplauda al personal de Salud a las 9:00 de la noche, porque nadie me ha atendido”, indicó Riuber Alarcón Estévez, más conocido como Margot Parapar, en un video publicado en Facebook después que le negaran la atención médica en dos hospitales de La Habana, el pasado domingo.

Este 7 de junio Alarcón, quien padece de diabetes, se dirigió al Hospital Militar Carlos J. Finlay, donde luego de preguntar por el personal médico una de las trabajadoras de la limpieza le confesó que la doctora de guardia se encontraba atendiendo un caso de urgencia. “Me dijo que la uróloga (…) no podía atenderme porque ella estaba en un caso urgente en el salón y que bajaba si era una urgencia”, dijo el popular transformista en su directa de Facebook.

Más adelante acotó: “De ahí me dirigí al (hospital) Joaquín Albarrán (…). Llevo una hora y acabo de salir de ahí porque no hay médico para atenderme. Está todo el mundo sentado sin hacer nada, dos personas con tapabocas y bata, que supongo que sean médicos, me preguntaron de esta forma: ¿que tú quieres, que es lo que tú quieres?”.

“Nadie me atendió, con esto les quiero decir que, aunque sé que no es todo el personal de Salud y que hay un personal que está haciendo un trabajo maravilloso, esto es lo que me acaba de pasar a mí (…). Lo siento mucho, la verdad. Es decepcionante, parece que hay que llegar con catarro; uno no puede tener una urgencia”, prosiguió Alarcón.

“A lo mejor ahorita quite la publicación, cuando se me pase el insulto, pero ahora mismo me voy con el problema que tengo para mi casa, sin que me puedan atender. Yo vivo en La Lisa y vine hasta el Cerro pagando un carro porque no hay transporte para llegar al hospital y que nadie te atienda. A las 11:00 de la noche no hay nadie atendiendo ni en el Joaquín Albarrán ni en el militar, los enfermeros hablando por teléfono, todo el mundo como le da la gana”, denunció.

“Esto no es político ni es nada de nada, yo no sé lo que es, incluso. Esto es falta de atención, esto es una falta de respeto con la población, con el cubano que esté enfermo y con la gente que se viene a ver a un hospital”, selló tajantemente.

Tal como sugirió, pocas horas después Riuber Alarcón eliminó la directa de Facebook que denunciaba su periplo infructuoso por dos hospitales de la capital.

El popular transformista, que ha sido el principal conductor de las galas oficiales contra la homofobia y la transfobia, inicialmente se adiestró como peluquero. Sin embargo, con el inicio del Periodo Especial en Cuba decidió aventurarse en el mundo del transformismo para obtener más ingresos mientras duraba la crisis económica.

Más de 20 años después de comenzar como conductor de espectáculos, el transformista es representado por la Agencia Caricato y cuenta con el reconocimiento del Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

En noviembre de 2019, el también activista asociado al estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) denunció en sus redes sociales un acto homofóbico en un bar de La Habana, donde un cliente ofendió a los trabajadores del lugar por su orientación sexual. Riuber Alarcón aprovechó el hecho para llamar la atención sobre la necesidad de un nuevo Código de Familia y Penal, que tipifique los crímenes de odio.

